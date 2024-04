Ugostiteljski objekti na području Banjaluke imaju novo radno vrijeme

BANJALUKA - Od aprila se primjenjuje ljetno radno vrijeme svih ugostiteljskih i objekata koji na području grada obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost.

Kako navode iz Gradske uprave, za ugostiteljske objekte, bez obzira na vrstu, koji se nalaze u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, ljetno radno vrijeme je od sedam do 24 časa svakog dana (radnim i u dane vikenda).

Mogućnost da rade jedan sat duže u ljetnom periodu, data je ugostiteljskim objektima smještenim van stambeno–poslovnih objekata kolektivnog stanovanja, koji mogu da rade restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće,od sedam do 24 časa, radnim danima, od sedam do 01.00 čas, vikendom (petak i subota)

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće, kojima je dodijeljen znak kvaliteta „Zlatna kašika“, od sedam do 01 čas, radnim danima, a od sedam do 02.00 časa, vikendom (petak i subota)

Kada je riječ o noćnim klubovima, radnim danima mogu da rade od 19 do 03.00 časa, a u danima vikenda od 19 do 04.00 časa, dok je radno vrijeme za salone za posebne prilike od sedam do do 04.00 časa.

"U isto vrijeme, objekti koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost dužni su da se u ljetnom periodu godine pridržavaju propisanog radnog vremena, odnosno da organizuju svoje poslovanje u periodu od sedam do 23.00 časa, te da na vidnom mjestu istaknu gore navedeno ljetno radno vrijeme", navode oni, te dodaju da period ljetnjeg radnog vremena traje do 30. septembra.

