Ujedinjena Srpska: Pozivamo sve strane da se dozovu pameti i da se spasi "Aquana"

BANJALUKA - Pozivamo sve strane u gradskom parlamentu da se dozovu pameti kako bi uradili sve da se spasi "Aquana", rekao je na konferenciji za novinare Neven Stanić, predsjednik Gradskog odbora US i šef Kluba poslanika ove stranke u Skupštini grada Banjaluka.

Istakao je da zbog neodržavanja redovne sjednice skupštine već 80 dana grad stoji, te da se mora raspravljati o mnogim bitnim tačkama za grad.

"Ako cemo gledati političku stranu, skupštinska sala je naša politička arena gdje izlažemo naše stavove, ideje, a i ako treba da se sukobljavamo. Trebamo da budemo u korist građana, da se usvajaju odluke i započnu projekti, i da naše ustanove i preduzeća rade bez problema.

Bili smo na konsultacijama sa gradonačelnikom i vidio sam da su obje strane čvrste i neće da popuste", naglasio je Stanić.

Pozvao je sve političke strane da se dozovu pameti i da se održi sjednica i da se dođe do rješenja.

"Od početka pozivamo na usaglašavanje stavova i politika. U dopisu gradonačelnika piše da je naročito ugroženo poslovanje "Aquane" i da Notoveks ima presude da može da uđe na zemljište "Aquane" ukoliko se do 30. juna ne riješi dugovanje. Mi smo za to saznali prije tri dana u tom dopisu. Suština svega je da jedna firma može da stavi šape na gradsko zemljište neprocjenjive vrijednosti i to zbog duga od četiri ili pet miliona. Zato apelujemo da se održi sjednica, i ako je sve ovako, onda je to kriminal neviđenih razmjera, da se zbog dug od četiri miliona može uzeti zemljište vrijedno 40 miliona. Svi koji ne budu učestvovali u radu skupštine da se ovako nešto spriječi treba da ide na robiju. Ono što ne znamo je da li treba pun dug da se isplati do ovog datuma ili jedan dio. Tražimo da se održi vanredna sjednica ako ne može doći do dogovora oko redovne", naglasio je Stanić.

Na pitanje da li smatraju da su i oni jednim dijelom odgovorni za ovakvo stanje, Stanić odgovara da nisu.

"Mi od početka pozivamo na usaglašavanje i mi smo bili ti koji su "iskočili iz politika" kako bi došlo do rješavanja nekih bitnih stvari i početka projekata na području grada", rekao je Stanić.

Na pitanje ko treba da odgovara ukoliko dođe do najgoreg scenarija i ne dođe do dogovora kako bi se spasila "Aquana", Stanić kaže da bi to trebalo da odredi tužilaštvo i da je on spreman sve što je danas rekao da ponovi.