Ukradena dva slova iz Ćiriličnog parka, šta je poručio Stanivuković

BANJALUKA - Gradska imovina je ovih dana učestalo na meti vandala, a posljednji slučaj je zabilježen na gradilištu Ćiriličnog parka na lokaciji tzv. Kupusište, gdje su ukradene dvije skulpture ćiriličnih slova, saopšteno je danas iz Gradske uprave Banjaluka.

"Svjedoci smo veoma loših pojava koje se dešavaju od kada je počela izborna kampanja. Jutros dobijam informaciju da su otuđena dva slova u Ćiriličnom parku, koja je trebalo da budu ovdje postavljena. Slova su teška, teško se mogu pomjeriti i sve se dešava u centru grada. Moj stav je da ovdje ima politički potpis. Sve smo prijavili policiji", kazao je gradonačelnik Banjaluka Draško Stanivuković.

Uz osudu svakog slučaja vandalizma, podsjetio je i na nedavne slučajeve oštećenja gradske imovine, kada su vandali na vidikovcu na Banj brdu uništili klupe i grebali drvenu podlogu, nakon toga prepilani su rekviziti na Sokolskom igralištu, a nesavjesni pojedinici ili više njih su tri noći zaredom obijali ormariće na Kastelu, vadili osigurače i gasili novu rasvjetu.

"Svi slučajevi su prijavljeni policiji. Kome je ovo u interesu? Moja poruka onima koji ne vole mene za ovo sve što rade je da to to nije moje, to je od građana Banjaluke i grada. Pozivam sve nadležne da ovo istraže", rekao je Stanivuković.

Napominje da će uprkos svemu, Ćirilični park biti ubrzo završen, te da će otuđena slova biti ponovo urađena.

"Uništavanje gradske imovine nedopustivo je i očekujem da nadležne institucije što prije reaguju, jer Banjaluka ovo ne zaslužuje", kazao je gradonačelnik.

Ovom prilikom, obavijestio je javnost da je jutros zabilježen i slučaj da su nepoznate osobe pozivale penzionere koji su dobili "Kartice prijateljstva" za povoljniju kupovinu – govoreći im da ih vrate, jer će u protivnom dobiti kaznu od 10 do 100 KM.

"Našli smo dva broja telefona sa kojih su obavljeni ti pozivi. U ime Grada se ograđujem i kažem penzionerima da to nije tačno, odnosno da ne treba da vraćaju svoje kartice i da je to sve laž i politička podvala. I ovaj slučaj smo odmah prijavili policiji", poručio je Stanivuković.

