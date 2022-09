Ulica Tešana Podrugovića dobija nov izgled

Nakon dugo godina mještani Debeljaka uskoro dobijaju bolju infrastrukturu glavne ulice, potvrdio je Dejan Štrbac, član Savjeta mjesne zajednice Debeljaci, za "Nezavisne novine".

Naime, kako on kaže, počeli su radovi u Ulici Tešana Podrugovića od pruge do Dalisa.

"Ovaj projekat je veoma važan za mjesnu zajednicu Debeljaci," kazao je on, te dodao da ova mjesna zajednica ima preko 4.000 stanovnika.

"U posljednje tri godine vodimo veoma tešku, ali uspješnu borbu za razvoj Debeljaka", istakao je Štrbac te dodao da je infrastruktura bila prioritet.

"Dakle, bilo nam je potrebno ono najosnovnije, a to su put, kanalizacija i rasvjeta", objasnio je on.

Dodaje da je sada sanirana rasvjeta u 90 odsto ulica u ovoj mjesnoj zajednici.

"Ostaje nam još teža, ali nadamo se uspješna borba i saradnja kako s lokalnom, tako i s republičkom vlasti", naglasio je Štrbac.

Kako on dodaje, potrebno je završiti modernizaciju ulica Tešana Podrugovića i Dijane Budisavljević.

"To nam je cilj u naredne četiri godine, da uspijemo od pruge do pruge završiti modernu saobraćajnicu, kanalizaciju i proširenje puta sa dvije kolovozne trake", istakao je on.

Naravno, kako on kaže, postoje i druge ulice, tačnije ogranci, te se nadaju da će i u rješavanju tih problema imati dobru saradnju s Gradskom upravom.

"Imam u planu da predložim da započne izgradnja fiskulturne sale u područnoj osnovnoj školi 'Stanko Rakita' Debeljaci", potvrdio je on.

"Jedva čekamo da se završe radovi te da imamo ulicu s boljom infrastrukturom", kazao je mještanin.

Dodaje da se trenutno asfaltiraju dugo očekivani trotoari.

"Nadam se da će radovi biti završeni, te da loše vrijeme neće odužiti iste", naglasio je on.

Prema njegovim riječima, rasvjeta je obnovljena, tačnije bandere su pomjerene te je ulica proširena.