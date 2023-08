Ulicama u MZ Česma potrebna hitna sanacija: Udarne rupe, smeće i klizište

Ogroman broj udarnih rupa, smeće pored puta i aktivno klizište postali su svakodnevica mještanima banjalučkog naselja Česma.

Sve je više ogorčenih mještana koji se žale na infrastrukturne probleme u ovoj mjesnoj zajednici.

"Izgled glavne ulice je strašan, a da ne govorim o sporednim ulicama i sokacima", rekao je jedan nezadovoljni mještanin.

Kako on kaže, cijelo naselje je puno udarnih rupa.

"Kao da nije riječ o glavnoj ulici, već o nekom sporednom makadamskom putu u nekoj nedođiji", rekao je on.

Dodaje da je Česma veoma naseljena te da treba ulagati u ovakva naselja, a ne da ljudi strahuju.

"Djeca ne mogu sama ići u školu, jer nije bezbjedno. Auta moraju zaobilaziti rupe, pješaci moraju zaobilaziti rupe, a trotoara nema", rekao je ovo zabrinuti mještanin te je dodao da se ovi problemi moraju hitno riješiti.

"Put u Krčmaricama je propao, došlo je do klizišta za vrijeme padavina i već mjesecima ogromna rupa stoji, a niko ništa ne rješava", rekao je on.

Takođe, još mještana ovog naselja sugerisalo je na određene probleme.

Kako je rekao jedan mještanin, u Česmi je postala već uobičajeno da hrpa smeća stoji pored puta.

"Moskovska ulica je imala dva kontejnera te ih već duže vrijeme nema, ja ne znam koji je razlog. Očekivao sam da će vratiti kontejnere, da su ih nadležni odnijeli radi popravke ili slično", rekao je ovo jedan mještanin te dodao da kontejnera ipak nema već mjesec dana.

"Na mjestima gdje su bili kontejneri, sada se stvorila divlja deponija", rekao je on te dodao da se ova deponija nalazi odmah uz put.

"Strašno je to što u 21. vijeku treba sugerisati građanima da ne bacaju smeće uz put, ali isto tako je strašno to što je ovako malo kontejnera postavljeno ili nije ni postavljeno, u mnogim banjalučkim ulicama i naseljima", rekao je on te dodao da su divlje deponije samo rezultat manjka kontejnera.

No Rade Radonjić, predsjednik Savjeta MZ Česma, kaže da se žale oni građani koji su nezadovoljni gradonačelnikom.

"Prije dvadesetak dana dosta je udarnih rupa popravljeno", rekao je on za "Nezavisne novine".

Prošle sedmice kod "Pivare", kako kaže, sanirana je uzbrdica, koju zovemo centralska obala, u dužini od 100 metara.

"Makadamski putevi na Krčmaricama su popravljeni i nešto kanala pročišćeno", naveo je Radonjić te dodao da će ovih dana tražiti da se poprave udarne rupe u Sarajevskoj ulici, koju, kako ističe, prethodna vlast nikad nije popravljala.

"Ove jeseni ćemo postaviti rasvjetu, tamo gdje je neophodna", ispričao je on.

Kako kaže, za pravljenje divlje deponije isključivo su krivi neodgovorni građani.

"Tražio sam da se u Moskovskoj ulici povuku konteneri i da svako svoje smeće iznese kad idu kamioni čistoće, tačnije ponedjeljkom, srijedom i subotom, tako da u Česmi neće više biti kontejnera, osim u proljeće, kad se razmještaju veliki kontejneri za krupni otpad", poručio je Radonjić.