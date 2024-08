Upali u kancelariju direktora banjalučkih vrtića, on tvrdi da je sve ispolitizovano

BANJALUKA - Predstavnici Sindikata uprave Republike Srpske na čelu sa Božom Marićem, ušli su u kancelariju Petra Jokanovića, direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, tvrdeći da on progoni sindikalne aktiviste, dok prvi čovjek javnih vrtića u Banjaluci kaže da je sve ispolitizovano.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave i potpredsjednik Konfederacije sindikata RS, istakao je za "Nezavisne" da su prije 15 dana poslali pismeni zahtjev direktoru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za prijem na sastanak imajući u vidu da smo mi osnovali Sindikalnu organizaciju u kojoj je uključeno blizu 110 radnika Centra, što po automatizmu znači da su oni reprezentativni.

"Direktor Jokanović izbjegava da utvrdi reprezentativnost našim predstavnicima Sindikalne organizacije, čak ih progoni. Zadržao je naš zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti, te na osnovu spiska poziva radnike i prijeti im da moraju da se iščlane iz Sindikalne organizacije, takođe je zabranio radnicima u računovodstvu da, suprotno međunarodnim konvencijama i zakonima o radu, ne obustavljaju uplatu članarine našim članovima", objasnio je Marić.

Dodaje da je Jokanović u prethodnim danima prijetio radnicima, uglavnom ženama, te su otišli u njegovu kancelariju, kako bi vratio njihovu dokumentaciju, kako bi zaštitili žene.

"Nedopustivo je da jedan kladioničar, koji se nalazi na čelu Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje prijeti ženama koje rade po 30 i više godina u ovoj predškolskoj ustanovi", ispričao je on.

Dodao je on da su došli u kancelariju i tražili sindikalnu imovinu, imajući u vidu da po zakonu, Sindikalne pristupnice su u vlasništvu Sindikata, a, kako kaže, Jokanović ih nezakonito drži u svojoj ladici.

"On ne želi da postupi po zahtjevu, jer su prošli svi rokovi i on mora da vrati pristupnice. Pošto je predsjednica Sindikalne organizacije tražila to, on je nju izbacio iz kancelarije", ispričao je Marić.

Ističe da su došli, zajedno kako bi sa njim obavili razgovor, ali se on, kako kažu, ponašao bahato i bezobrazno.

"Podnijećemo krivičnu prijavu protiv njega", zaključio je on.

"Bio sam iznenađen i zatečen", rekao je Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ističući da su mu uz rijaliti pristup i snimanje ušli u kancelariju.

"Nisam spreman na takav način da razgovaram sa predstavnicima Sindikata, a sam postupak utvrđivanja reprezentativnosti Sindikata je u toku. Ima nekih formalnih nedostataka koje kolege mogu u svakom času da otklone i da završimo priču oko reprezentativnosti", rekao je on.

Dodaje da neko ima namjeru da ispolitizuje cijelu priču.

"Mi već imamo jedan sindikat, koji radi i funkcioniše, te smo u njihovoj saradnji realizovali, u nekoliko navrata povećanje plate i kolektivni godišnji odmor", ispričao je on.

Dodaje da se već nekoliko mjeseci vodi priča oko formiranja Sindikata.

"Međutim sada su ti ljudi izgleda dobili neke instrukcije", rekao je on, te dodao da su mu svi ljudi, koji su došli bili nepoznati i da nemaju nikakve veze sa Centrom, osim jedne žene koja je tu zaposlena.

