Uručena prva rješenja za besplatne senzore za mjerenje glukoze u krvi

BANJALUKA - Gradonačelnik Draško Stanivuković uručio je danas prva rješenja o novčanoj podršci za nabavku senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi.

Kako dodaje, ovo je još jedna važna odluka Banjaluke.

"Pripremamo se da u junu ili julu raspišemo javni poziv za besplatne placeve za mlade bračne parove, uz to smo obezbijedili određenim kategorijama i besplatan javni prevoz, te besplatne građevinske dozvole", naveo je on i dodao da je upoznao mnoge roditelje čija djeca boluju od dijabetesa tip 1, te da je shvatio da je ovo izazov s kojim se nije lako suočiti.

"Aparat na mjesečnom nivou košta oko 300 KM", rekao je on i je dodao da ovo fond finansira do 18 godina, a da će od danas grad finansirati od 18 godina pa do 26, te trudnicama bez obzira na godine.

"Banjaluka ide ka tome da godine neće biti granica", rekao je Stanivuković, dodavši da su uradili jedno dobro djelo.

Katarina Simić se bori se sa dijabetesom tip 1 i ovim putem je zahvalila gradu Banjaluka na pomoći.

"Ovo mnogo znači nama i našim porodicama. Tokom jednog dana izmjerimo do 10 puta visinu šećera ubodom igle, samim tim ovi senzori će nam olakšati život", rekla je ona.

Kako dodaje, ona ima 18 godina, a Fond refundira troškove djeci do 18 godina.

