Uručene besplatne mjesečne karte za 200 djece

BANJALUKA - Gradonačelnik Draško Stanivuković uručio je besplatne mjesečne karte za javni prevoz za djecu iz porodica sa četvoro i više djece danas u 16 časova u Dom omladine.

200 članova udruženja 4+, tačnije djece, danas je dobilo besplatne mjesečne karte, a predsjednik ovog udruženja, Jovan Radovanović zahvalio se Stanivukoviću što se zalagao i trudio, zajedno sa njima, da postignu svoj cilj.

“Zahvalan sam i Skupštini grada Banjaluka što su podržali i usvojili odluku o subvencijama za višečlane porodice, ali žao mi je što je ova podjela naišla na otpor pojedinih u Skupštini, zbog čega su učenici i rodotelji za prethodni mjesec morali iz kućnog budžeta da izdvoje novac i obezbijete mjesečne karte”, rekao je Radovanović

Kako kaže oni su kao građani i članovi udruženja vršili pritisak da se što prije krene u podjelu besplatnih karata.

“Neki su htjeli to da prolongiraju za decembar, ali mi to nismo dozvolili”, pojasnio je on.

Dodaje da za svaku porodicu koja ima više djece puno znači ova pomoć, jer sredstva koja bi potrošili na prevoz mogu da usmjere u nešto drugo.

“Kupovina četiri mjesečne karte je veliki udar na džep porodice”, zaključio je Radovanović.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da su besplatne mjesečne karte realnost za višečlane porodice.

“Grad je izdvojio pola miliona KM za višečlane porodoce i njihova djeca besplatno putuju, školuju se i imaju besplatne udžbenike”, zaključio je Stanivuković.

