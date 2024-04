Uručene prve karte za besplatan prevoz penzionera u Banjaluci

BANJALUKA - Gradonačelnik Draško Stanivuković uručio je prve karte za besplatan prevoz za penzionere i lica starija od 65 godina.

Prema njegovim riječima oko 1.500 penzionera dobilo je svoje kartice.

"Već je svima jasno da su naše politike mnogo više od riječi. Mi definitivno radimo sve ono što smo obećali i što smo rekli. Važno je reći da mi ne dijelimo jednokratne pomoći, nego im dajemo doživotnu podršku. Ovo su doživotno besplatne kartice za prevoz naših penzionera koje važe danas, sutra i do kraja života. Neka im ovi pozni dani budu što ljepši, što kvalitetniji od srca im želi Banjaluka" poručio je on, te dodao da će do 1. maja oko 3.000 do 4.000 penzionera dobiti svoje kartice.

"Već početkom maja ide nova serija podjela, tako da ćemo do kraja maja podijeliti oko 15.000 besplatnih doživotnih kartica", kazao je on.

I ovom prilikom zamolio je penzionere za razumijevanje i strpljenje, jer je veliki broj prijavljenih za ovu karticu.

"I sada se naši penzioneri mogu prijavljivati za svoje kartice, a plan je da doživotne besplatne kartice dijelimo cijeli maj i jun, te od jula i kartice prijateljstva za naše penzionere", rekao je Stanivuković.

Kako je pojasnio, svi oni koji postanu penzioneri i sada i u narednom periodu mogu predati svoje zahtjeve za kartice.

Tanja Palačković, koordinator projekta, izrazila je zadovoljstvo time što je gradonačelnik i ovu ideju spraveo u djelo i što je iz dana u dan sve više penzionera, koji predaju svoje zahtjeve.

"Uz popunjen zahtjev penzioneri trebaju priložiti: dvije fotografije, kopiju lične karte, uvjerenje o prebivalištu i ček od posljednje penzije", rekla je ona.

Đurašin Bošnjak, koji je dobio besplatnu mjesečnu kartu za javni prevoz, zahvalio je gradonačelniku i saradnicima što su uložili svoj trud da se najstarijoj populaciji obezbijedi bolji život.

"Ove kartice će nam itekako dobro doći, jer svaki dinar nam je značajan", kazao je on.

