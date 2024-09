Uručene upotrebne dozvole za 120 porodica boračkih zgrada u Trapistima

Gradonačelnik Draško Stanivuković uručio je danas rješenja o upotrebnoj dozvoli za 120 porodica koji žive u stambenim boračkim zgradama u Ulici Poljskog partizanskog bataljona u Trapistima.

Kako je poručio gradonačelnik – oni su na ovo čekali gotovo dvije decenije te je današnjim danom njihova agonija završena.

“Stanari boračkih zgrada u Trapistima su bivši radnici „Čajavca“, udovice i djeca poginulih boraca, ratni vojni invalidi i veterani Vojske Republike Srpske, koji skoro pa dvije decenije žive u zgradi koja nije imala upotrebnu dozvolu. Oni su dobili stan, a nisu imali papire. U redu je jedna, dvije godine čekanja, ali oni skoro dvije decenije u ovim zgradama su živjeli bez papira da je to njihova kuća, njihov dom. To je tužno, jer neki i nisu dočekali taj dan, da znaju da je to njihovo, a mnogi su živjeli u strahu. Za ovaj problem niko nije imao sluha”, rekao je Stanivuković.

Kako je dodao, došao je među ove ljude sa željom da im riješi najveći problem, ali i da za Trapiste urade najviše.

“Niko se skoro 20 godina za ovo nije potrudio. Ipak, mi ćemo danas ovim ljudima uručiti dozvolu, a zgrada će imtati sve potrebne papire, dok će se stanari upisati. Sada će spavati u svom domu, mi smo dali sve od sebe i za njih ovo završili. Dodatno, u Trapistima smo modernizovali ulice, gradili parkinge, obnovili most. Za njih je sve ovo zanačjno. Ovdje su naši planovi veliki – završavamo parking kod zgrada, Ulicu Ilije Garašanina ćemo modernizovati, park gradimo ovdje, a jedan od najvećih projekat u ovom dijelu grada biće muzej u prvoj Hidrocentrali”, kazao je on.

Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za prostorno uređenje, Vuk Višekruna naglasio je kako je ovo lijep povod da se okupe sa stanarima, jer u punih 18 godina niko nije rješavao ovaj problem.

“Ovdje ima preko 120 stanova, koje će sada moći da uknjiže i stanari će konačno i formalno moći reći da su vlasnici svojih stanova. Posao nije bio nimalo lak, nije ni čudo što neko ranije nije rješavao ovaj problem. Mi smo uspjeli da skupimo sve potrebno- investitora i projektanstku kuću, ove ljude ovdje i da uložimo sredstva. Ovaj postupak je prvenstveno zahvaljujući gradonačelniku završen”, rekao je Višekruna.

Jedan od stanara, Mirko Derović zahvalio je gradonačelniku u Gradskoj upravi na uloženom trudu, naglasivši kako je njihov problem konačno riješen.

“Ja nemam riječi s kojim bi se mogao zahvaliti ovim ljudima. Ovaj problem niko nije rješavao skoro 20 godina, činio se nerješivim. Hvala svima koji su radili na ovome”, rekao je on.

Naime, zgrada u kojoj žive nikada nije dobila upotrebnu dozvolu a do današnjeg dana nije postojala ni u zemljišnjim knjigama, pa se stanari u proteklim godinama nisu mogli uknjižiti kao vlasnici stanova.

Ugovore su potpisali prije 18 godina, davne 2003. godine, a u stanove ušli 2009. godine, kada su već uveliko prošli svi ugovoreni rokovi.

