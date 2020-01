Uskoro gradnja novog mosta u Srpskim Toplicama

BANJALUKA - Konzorcijum preduzeća "Kozaraputevi", "Prijedorputevi", "ABS solušn" i "Metaling" dostavio je ponudu od 3,45 miliona KM za gradnju novog mosta u banjalučkom naselju Srpske Toplice, koja bi mogla početi već u februaru, saopšteno je iz Gradske uprave.

Uskoro bi trebale da budu okončane tenderske procedure u vezi s izborom izvođača radova nakon što je stigla jedna ponuda na ponovljeni tender za izgradnju mosta.

Prema podacima gradskog Odjeljenja za saobraćaj i puteve, uskoro se može očekivati potpis ugovora i početak radova.

"Tako bi poslije izgradnje novog mosta na mjestu nekadašnjeg Zelenog mosta u naselju Obilićevo, Banjaluka trebalo da dobije još jedan most preko rijeke Vrbas, i to 220 metara uzvodno od postojećeg, jednosmjernog mosta u Srpskim Toplicama", navode iz Gradske uprave.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić rekao je da će novi most ubrzati saobraćaj u ovom dijelu grada, te, prije svega, omogućiti prolaz teretnim vozilima, što do sada nije bilo moguće s obzirom na to da je sadašnji most jednosmjeran sa ograničenom nosivošću.

Budući most imaće raspon od 65, a širinu 11 metara, a osim dvije saobraćajne trake po tri i po metra, biće izgrađene i pješačke staze širine po dva metra.

Foto: Grad Banjaluka / Sadašnji most uređen kao pješački

Prema riječima Sandića, značajni radovi se odnose na pristupne saobraćajnice, proširenje ulazno-izlaznih traka na magistralnom putu, te uređenje obaloutvrde.

"Novi most primarano će biti namijenjen za teretni saobraćaj, s obzirom na to da će preko njega cirkulisati teretni saobraćaj u pravcu Istočnog tranzita", rekao je Sandić.

On je istakao da je projektom predviđeno da most bude građen sistemom konzolne gradnje od čelika i betona kao spregnuta konstrukcija i dodao da su se na ovaj način gradnje projektanti odlučili zbog konfiguracije terena i izuzetno uskog prostora na kojem će se nalaziti buduće gradilište.

"Grad je s predstavnicima Zavoda 'Dr Miroslav Zotović' dogovorio da se sadašnji most u okviru kompletnog ambijentalnog uređenja u zoni oko banje dodatno uredi i transformiše u pješački most", zaključio je Sandić.