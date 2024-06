Uskoro nova dionica šetališta duž rijeke Vrbas

BANJALUKA - Na zadovoljstvo mnogobrojnih građana i turista, uskoro će na raspolaganju biti i nova dionica šetališta uz rijeku Vrbas, koja će se protezati od restorana "Alibaba" pa sve do Zelenog mosta, odnosno do uređene plaže "Raj".

Gradilište ovog dijela šetališta obišla je savjetnica gradonačelnika Banjaluke, Milada Šukalo.

Prema njenim riječima cilj ove gradske administracije je da se rijeka Vrbas vrati Banjalučanima.

"Jedan od najljepših projekata koje realizujemo jeste izgradnja šetališta duž obale rijeke Vrbas. Moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo to što sam imala priliku u proteklih nekoliko godina radim na ovim projektima, sa čijom realizacijom nastavljamo i u narednom periodu. Naime, na zadovoljstvo mnogobrojnih sugrađana i turista, u toku su radovi na spajanju šetališta od restorana 'Alibaba' pa sve do Zelenog mosta, u dužini od oko 800 metara. Realizacijom ovog projekta ćemo dobiti uređenu stazu koja će se protezati od renovirane plaže u Srpskim Toplicama pa do plaže 'Raj' u ukupnoj dužini od oko pet kilometara", kazala je Šukalo, stoji na sajtu Gradske uprave.

Naglasila je da se otvaranje ove dionice šetališta očekuje kroz dva mjeseca.

"Srećni smo zbog svega ovoga što realizujemo, jer naša želja jeste da Vrbas vratimo Banjaluci i Banjalučane Vrbasu, što iz dana u dan postaje realnosti", kazala je ona.

Podsjećamo, nedavno je Banjaluka dobila još jednu oazu za uživanje, prekrasno novoizgrađeno šetalište na potezu između restorana "Alibaba" i nove gradske plaže u Srpskim Toplicama, koja je u potpunosti uređena i prilagođena svim posjetiocima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.