Uskoro novi most preko rječice Ivaštanke u Mišinom Hanu

Mještani Mišinog Hana uskoro će dobiti novi most preko rječice Ivaštanke.

Riječ je o mostu koji se usljed dotrajalosti i urušio, a uskoro će biti modernizovan, te je gradilište danas obišao i gradonačelnik Draško Stanivuković.

Dragan Bajić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Mišin Han, istakao je da se pojavio problem na lokalnoj rijeci, te da su nadležni reagovali dosta brzo.

"Most nije bio u funkciji zbog starosti, pa su odobrena sredstva za njegovu obnovu, odnosno izgradnju. Blagovremeno je sva dokumentacija urađena i sada se kreće sa ovim, za nas mještane, veoma važnim projektom", rekao je Bajić, te je dodao da će ovo biti moderniji most.

"U prethodnom periodu smo imali problema jer je ovaj most bio veoma uzak, te u zimskom periodu mašine nisu mogle da prolaze kako bi čistile snijeg", objasnio je on, te je ovim putem zahvalio svima koji pomažu ovoj MZ.

Prema riječima gradonačelnika Banjaluke, ovaj problem je prepoznat na pravi način, a kandidovala ga je mjesna zajednica kao prioritet, a gradska administracija ga je prepoznala na pravi način, te se pristupilo njegovom rješavanju.

"Bila je ugrožena bezbjednost mještana, a mnogi od njih su morali ići dva kilometra duže da bi došli do svoje kuće", rekao je on, te dodao da ovo jeste manji potok, ali da se ne može preći autom niti pješke, te je zbog toga potrebno da se uradi.

"Most u Mišinom Hanu jedan je od pet mostova koje trenutno gradimo. Urušeni dotrajali most na kojem je trenutno onemogućen i saobraćaj za motorna vozila postaje prošlost i mještani ovog dijela našeg grada uskoro će dobiti novi, širi i kvalitetniji most", istakao je Stanivuković.

Kako kaže, riječ je o investiciji vrijednoj 150.000 KM, a završetkom radova, osim toga što mještani više neće morati do svojih kuća ići obilaznim putem, biće olakšano i čišćenje mosta tokom zimskog perioda.

Takođe, Stanivuković je podsjetio da je u ovoj mjesnoj zajednici asfaltiran i dio puta koji vodi do škole, kao i da je ovo naselje dobilo i dječje igralište, te najavio da je plan da se u ovoj mjesnoj zajednici radi i projekat modernizacije pružnog prelaza s ciljem bezbjednijeg odvijanja saobraćaja.

"Ovome možemo pristupiti čim završimo sa modernizacijom dva pružna prelaza u Dervišima i jednog u Zalužanima. Vođeni smo brojem nezgoda na pružnim prelazima, te su ovo tri prelaza gdje je stanje bilo najkatastrofalnije. Za ovaj projekat smo izdvojili oko pola miliona KM", zaključio je on.

Podsjećamo, uporedo sa ovim značajnim projektom u toku su radovi na izgradnji mosta u Česmi, a novi mostovi grade se i u naseljima Derviši i Motike, dok bi uskoro trebalo da počne i izradnja mosta u Docu.