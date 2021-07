Uskoro obnova glavne saobraćajnice u Debeljacima

BANJALUKA - Raspisivanjem tendera za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju glavne saobraćajnice kroz Debeljake pokrenute su aktivnosti na rješavanju najvažnijeg infrastrukturnog pitanja mještana ovog naselja, naveli su iz Gradske uprave.

U Odjeljenju za saobraćaj i puteve rekli su da je planirana gradnja dva kraka saobraćajnice sa trotoarima, u ukupnoj dužini od kilometar i po.

"Prvi krak je krak Ponirske ulice u dužini od oko 600 metara, i to od pružnog prelaza pa do spoja sa Ulicom Tešana Podrugovića. Saobraćajnica je planirana sa kolovozom širine šest metara i obostranim trotoarima širine od po dva metra. Drugi krak saobraćajnice, predstavlja krak Ulice Tešana Podrugovića, i to od raskrsnice sa Ponirskom ulicom pa 900 metara jugoistočno od iste. Ovaj krak saobraćajnice planiran je sa kolovozom širine šest i obostranim trotoarima širine od po 1,5 metara", pojasnili su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Dodaju da je predviđena i izgradnja autobuskih stajališta u Ulici Tešana Podrugovića te oborinske kanalizacije.