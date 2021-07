Uskoro počinje gradnja mosta u banjalučkom naselju Česma

BANJALUKA - Nakon skoro dvije decenije borbe građana banjalučkog naselja Česma da se izgradi most preko rijeke Vrbas kod "Vitaminke", koji bi značio žilu kucavicu za više od 8.000 stanovnika, ta saobraćajnica počinje da se gradi u naredna tri mjeseca.

“Projektna dokumentacija i idejno rješenje mosta su skoro završeni. Ostalo je još nekoliko detalja i bageri mogu početi sa radom”, rekli su u Gradskoj upravi Banjaluka za Novosti.

Vrijednost projekta je oko pet miliona KM, a očekuje se i finansijska pomoć Srbije za izgradnju mosta.

Na sastanku Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, i gradonačelnika Draška Stanivukovića u aprilu mjesecu u Banjaluci, Stanivuković je zatražio pomoć Srbije u realizaciji tog projekta, a što je predsjednik Srbije i podržao. Ubrzo nakon toga stigla je poruka da će, ipak, "Putevi RS" graditi most u Česmi, a ne Grad Banjaluka.

Krsto Golijanin, odbornik PDP u gradskoj skupštini, kaže da grad neće čekati "Puteve RS" da se odluče kada će početi izgradnja mosta. On kaže da bageri kreću sa radom u narednih nekoliko mjeseci, a institucije RS ako žele slobodno mogu pomoći.

“Već 20 godina traje priča oko izgradnje mosta, a od poplava 2014. kada je uništen viseći most mještani nemaju pravi izlaz do grada. Grad će praviti most i neće biti više taoc lažnih obećanja iz institucija RS”, ističe Golijanin.

On kaže da most u Česmi nije samo bitan za ovo naselje već cijelu Banjaluku i širu regiju.

“Izgradnjom mosta rasteretiće se i putnički i teretni saobraćaj preko Rebrovačkog mosta kroz naselje Borik i dalje prema Čelincu, Kotor Varošu i Tesliću”, pojašnjava Golijanin.

Mještani Česme kažu da jedva čekaju bagere koji će započeti gradnju mosta na Vrbasu.

“Godinama smo pisali i molili gradonačelnike iz SNSD Dragoljuba Davidovića, Slobodana Gavranovića i Igora Radojičića da se napravi most, ali ništa. Samo su nas obmanjivali i prebacivali lopticu sa grada na republičke institucije”, kaže mještanin Pero Popović.

On dodaje da se preko mosta u Česmi SNSD obračunava sa PDP i Stanivukovićem.

“Dosta nam je svađa. Ako ne počnu u naredna tri meseca izgradnju mosta, ne treba da dolaze po glasove u Česmu”, kaže Popović.

Velibor T., meštanin Česme, kaže da će novi most riješiti mnoge probleme građana, a posebno oko prevoza djece do škola.

“Roditelji koji imaju đake sa izgradnjom novog mosta neće morati da putuju i do 15 kilometara kako bi došli do škole "Vuk Karadžić". Imaće mogućnost da djecu upišu i u škole "Ivan Goran Kovačić" u Lazarevu i "Aleksa Šantić" u Rosuljama, udaljene nekoliko kilometara od Česme”, naveo je taj mještanin.

“Radovi bi trebalo da počnu nakon završetka projektne dokumentacije i idejnog rešenja, što je obaveza grada. Takođe, biće potpisan poseban memorandum između grada Banjaluka i preduzeća "Putevi RS" “, naglasio je Davor Kostrešević, vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" nakon što je Stanivuković izjavio da će Srbija podržati taj projekat.

