Uskoro počinje izgradnja sanitarne kasete na deponiji u Ramićima

BANJALUKA - Uskoro bi trebalo da počne izgradnja sanitarne kasete na regionalnoj deponiji "Dep-ot", čime bi se obezbijedilo nesmetano odlaganje otpada na deponiji u Ramićima, potvrdio je za "Nezavisne novine" Slobodan Lepir, sekretar ovog preduzeća.

Istakao je da će ubrzo raspisati tender za izvođača radova, kako bi što prije počeli sa izgradnjom ove kasete.

Kako kaže, početkom maja održan je sastanak gradonačelnika i načelnika opština koje odlažu otpad na ovoj deponiji, gdje su dobili podršku svih opština i gradova koji tu odlažu otpad, osim Banjaluke.

"Tada je Bojan Kresojević, gradski menadžer, izrazio sumnju da deponija može izdržati bez obzira na sve, međutim, mi smo u redovnom poslu i raspisaćemo uskoro tender za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, a moramo to uraditi jer dolazimo u opasnost da ugrožavamo zdravlje stanovništva, što sebi ne možemo dopustiti. Čim odaberemo izvođača, u što kraćem roku krenućemo sa izvođenjem radova, a to bi moglo početi već u julu ili avgustu", rekao je Lepir i dodao da sve može biti završeno za dva-tri mjeseca.

Pojašnjava da rizikuje da ljudi stradaju na visini prilikom odlaganja otpada i da postoji mnogo rizika.

"Ovog ljeta moramo početi raditi tu kasetu, koja bi nam dala još prostora za tri-četiri godine kako bismo stvorili veće kapacitete i bolje manipulisali otpadom. Mi ćemo raditi, a oni neka zaustavljaju ono što treba čitavom gradu", istakao je Lepir.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, rekao je za "Nezavisne novine" da, nažalost, uprava "Dep-ota" manipuliše informacijom o kapacitetu za odlaganje otpada u postojećoj sanitarnoj kaseti.

"Pozivam ih da objasne šta stoji iza njihovog cilja da proizvode vještačku krizu. Naime, u septembru su tvrdili da mjesta za odlaganje otpada ima do marta, zatim su govorili do juna, a u dokumentu koji su tek prije mjesec dana dostavili Gradskoj upravi navedeno je da prostora ima do kraja godine. Na ovaj način otežavaju rješavanje problema koji je proizvela postojeća uprava Dep-ota", kazao je Kresojević.

I Aleksandar Bajić, direktor "Čistoće", kazao je za "Nezavisne" da je upoznat s time da deponija u Ramićima može do kraja godine primati komunalni otpad i da što prije treba da se raspiše javna nabavka za gradnju kasete.

"Formalno-pravno mi smo vlasnici zemljišta i taj spor još traje. Čekamo presudu za ulazak u posjed, a u međuvremenu traju pregovori o nesmetanom funkcionisanju deponije i nadamo se da će se uskoro pronaći rješenje da deponija funkcioniše i da će se znati status između 'Čistoće', 'Dep-ota' i grada", rekao je Bajić.

Ističe da sva javna komunalna preduzeća u ovoj regiji moraju odlagati na deponiji u Ramićima, te izrazio nadu da će naći zajedničko rješenje da deponija proširi kapacitete.