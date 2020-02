Uskoro u zakup 16,5 hektara poljoprivrednog zemljišta

BANJALUKA - Grad Banjaluka uskoro će ponuditi u zakup zemljište za poljoprivrednu proizvodnju na sedam lokacija na širem području grada, u ukupnoj površini od oko 16,5 hektara.

Zemljište će biti ponuđeno putem konkursa, za šta je gradski parlament na jučerašnjem zasjedanju donio odluku.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić objasnio je da je grad uspio da upiše vlasništvo na ovim parcelama, a ovom odlukom se to zemljište nastoji aktivirati i ponuditi za poljoprivrednu proizvodnju.

"Grad godinama vodi duge postupke pred Geodetskom upravom i sudovima za upis zemljišta bivših zemljoradničkih zadruga po važećim zakonskim propisima. Rezultat jednog dijela tih postupaka jeste takozvani `Voćnjak` na Laušu, koji je omogućio da počnemo gradnju nove moderne saobraćajnice u ovom naselju. Sada imamo upisano vlasništvo na poljoprivrednom zemljištu i konkretnom odlukom ponudićemo u zakup sedam lokacija", rekao je Radojičić.

U odluci o raspisivanju konkursa navedeno je da će registrovani poljoprivredni proizvođači moći da zakupe zemljište najduže na period od 10 godina, uz mogućnost produženja ugovora u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima i načinu davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini grada Banjaluka.

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može dati u zakup privrednom društvu iznosi do 20 hektara, preduzetniku do 10 i fizičkom licu do pet hektara.

Početna cijena zakupnine zavisi od klase zemljišta i kreće se od 50 KM za osmu klasu, pa do 110 KM za prvu klasu zemljišta, na godišnjem nivou.