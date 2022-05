Uskoro vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka o problemima prevoznika

BANJALUKA - Gradska uprava Banjaluka priprema zahtjev za održavanje vanredne sjednice Skupštine grada o stanju u gradskom i prigradskom prevozu, koji će u najkraćem mogućem roku biti dostavljen Skupštini grada, rekla je za "Nezavisne" Tanja Vukomanović, šefica Tima za komunikaciju Gradske uprave.

Kako je istakla, o poskupljenju karata u gradskom i prigradskom prevozu i problemima prevoznika zbog visokih cijena goriva će se uskoro raspravljati.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je u srijedu rekao da je gradska administracija predložila najbolje rješenje kada je riječ o novom cjenovniku za javni prevoz, da stoji i dalje iza tog rješenja, te da bi po tom pitanju trebalo da bude održana vanredna sjednica Skupštine grada.

"Sufinansiraćemo karte za studente, učenike i penzionere. Većini radnika poslodavci kompenzuju prevoz do četiri kilometra, tako da većina njih to neće osjetiti. Ostaju pojedinačne karte koje se prodaju za one koji često ne koriste prevoz", naveo je Stanivuković.

Dodao je da je ovo maksimalno što Gradska uprava može u ovom periodu globalne krize, imajući u vidu da će se u situaciji kada je poskupljenje zahvatilo sve segmente morati izdvajati i dodatna sredstva za sve planirane projekte.

"Prevoznici su tražili povećanje cijena karata za 25 odsto, ali mi smo rekli da prihvatamo novi cjenovnik od 15 odsto i da ćemo sufinansirati karte za đake, studente i penzionere i tim kategorijama stanovništva neće doći do poskupljenja karata. To će nas koštati do 150.000 KM mjesečno i posmatrajući finansije, nije moguće više od toga. Ukoliko bismo prihvatili za sve kategorije, trebalo bi nam 1,5 miliona KM do kraja godine", kazao je Stanivuković.

Iz Kabineta predsjednika Skupštine grada su rekli da je Poslovnikom predviđeno da zahtjev za vanrednu sjednicu mora podnijeti gradonačelnik.

"Primili smo zahtjev prevoznika javnog gradskog i prigradskog prevoza na području grada za održavanje vanredne sjednice i nakon što dobijemo takav zahtjev od strane gradonačelnika, odmah ćemo zakazati sjednicu Kolegijuma, na kojoj ćemo dogovoriti termin održavanja sjednice", kazali su za iz Kabineta predsjednika Skupštine grada.

Dejan Mijić, direktor "Autoprevoza", istakao je za "Nezavisne" da su prevoznici već krenuli s redukcijom linija, te da će tako i dalje nastaviti sve dok ne bude sjednica Skupštine grada o ovom njihovom problemu.

"Ovo nije naš hir, mi jednostavno u ovoj situaciji nemamo sredstava da sipamo gorivo zbog visokih cijena. Ako ne bude uskoro nešto riješeno, mi ćemo nastaviti sa još većom redukcijom i smanjenjem broja polazaka. Prihvatili smo da 15 odsto budu veće cijene karata, te se odrekli dijela od 10 odsto na našu štetu. Sad samo čekamo vanrednu sjednicu kako bi to bilo ispoštovano", naglasio je Mijić.