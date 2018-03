Uskoro vozićem do banjalučkog Banj brda

BANJALUKA - Turistički vozić na elektični pogon, koji bi prevozio građane i turiste na svakih sat vremena od Tvornice obuće "Bema" do najpoznatijeg gradskog izletišta Banj brdo, trebalo bi uskoro da bude uspostavljen, saznaju "Nezavisne" u Turističkoj organizaciji grada.

Mladen Šukalo, samostalni stručni saradnik u TOBL-u, kazao je da se očekuje da bi vozić mogao biti aktivan u ovoj ljetnoj sezoni, kako bi građani i turisti imali jedan poseban način razgledanja grada.

Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, potvrdio nam je da se ovih dana očekuje raspisivanje javne nabavke za prevoz turističkim vozom do Banj brda.

"Trasa turističkog voza biće od Tvornice 'Bema' do spomenika palim Krajišnicima u Narodnooslobodilačkoj borbi (NOB), s krugom oko spomenika. Ukupno će biti četiri stajališta, počevši od početnog i krajnjeg, kao i dva stajališta na samoj trasi", pojasnio je Sandić.

Predviđeno je da se prevoz turističkim vozićem vrši radnim danom od 15 do 20 časova, a vikendom i praznicima od devet do 20 časova. Cijena karte u jednom smjeru biće jednu KM, a za djecu do pet godina biće besplatna. Na pune sate turistički vozić će ići od Tvornice "Bema", a na 30-minutne intervale vozić će ići od spomenika.

"Kroz javnu nabavku je predviđeno da vozić bude na električni pogon ili na obični pogon s tim da će dodatne bodove dobiti vozić na električni pogon", kazao je Sandić.

Turistički vozić biće u nadležnosti Odjeljenja za saobraćaj, ali će biti u službi turista i građana koji žele da idu na Banj brdo.

Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku u saradnji s Odjeljenjem za saobraćaj i puteve, Odjeljenjem za boračko-invalidsku zaštitu i Turističkom organizacijom grada planira obogatiti turistički sadržaj na Banj brdu.

"Svako od ovih odjeljenja stvoriće jedan dodatni turistički sadržaj na Banj brdu. Biće uspostavljen turistički vozić, popločeno kompletno područje oko spomenika i izgrađen vidikovac s teleskopom, tako da ćemo dobiti veoma zanimljiv i kvalitetan turistički sadržaj", rekla je Natalija Trivić, načelnica Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku.

Šukalo je istakao da će uloga TOBL-a kao upravljača prostora na Banj brdu biti značajna u svim projektima koji se tiču tog izletišta i vozića.

Suzana S. kazala je da je ova ideja za pohvalu jer već decenijama starije osobe i osobe s invaliditetom imaju problem da pješke dođu na Banj brdo.

Turistička organizacija grada je ovih dana postavila i table upozorenja o zabrani penjanja na spomenik na Banj brdu zbog obrušavanja.

Od ponedjeljka zatvoren put od rampe

Zbog sanacije štete nastale u olujnom nevremenu u decembru prošle godine na Banj brdu i Trešnjiku, od 2. aprila biće zatvoren put od rampe do Banj brda, saopšteno je iz Šumskog gazdinstva "Banjaluka".

Velibor Stanić, direktor ŠG "Banjaluka", rekao je da sanacija štete podrazumijeva sječu i odvoz stabala koja je oborio olujni vjetar.

"Tokom obavljanja ovog posla, zbog bezbjednosti građana, desetak dana biće zatvoren put od rampe do Banj brda", dodao je Stanić.

Izvođač radova je preduzeće "Monami" iz Kneževa.

Vidikovac s teleskopom

Mladen Šukalo, samostalni stručni saradnik u TOBL-u, rekao je da planiraju da izgrade vidikovac s teleskopom na Banj brdu, odakle će biti jedan od najljepših panoramskih pogleda na urbanu zonu grada.

"Trenutno definišemo konačnu lokaciju, nakon čega ćemo početi raditi dokumentaciju za ovaj projekat. Predviđena je izgradnja platforme za 25 osoba, sa koje bi se mogla posmatrati i razgledavati urbana zona grada", rekao je Šukalo.

Istakao je da će realizacijom tog projekta biti obogaćen sadržaj za građane i turiste na ovom najpoznatijem izletištu u gradu.

Platforma i teleskop trebalo bi da budu postavljeni do polovine juna.