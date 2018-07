Uspješno riješeni brojni "sitni" problemi u dijelu banjalučkih naselja

BANJALUKA - Takozvani mali projekti do sada su uspješno realizovani u dvadesetak banjalučkih naselja, pojedinačne vrijednosti od 2.500 KM.

Riječ je o jedinstvenom projektu, vrijednom oko 150.000 KM, kojim se nastoje u svakoj od 57 mjesnih zajednica riješiti sitniji problemi. Sve popravke i intervencije predložili su mještani, odnosno njihovi predstavnici u savjetima mjesnih zajednica.

Sanja Pavlović, načelnica Odjeljenja za opštu upravu, navodi da su najveći izazovi za realizaciju ovih projekata otežani procesi javnih nabavki i nezainteresovanost ponuđača da konkurišu za poslove koji imaju relativno malu pojedinačnu vrijednost.

"Do sada smo završili 'male projekte' u 20 od ukupno 57 mjesnih zajednica. Za intervencije u preostalim mjesnim zajednicama morali smo ponoviti nabavke, a trenutno je u toku potpisivanje ugovora sa budućim izvođačima radova, tako da se može očekivati da će i u ovih 28 naselja uskoro uslijediti te 'male intervencije'", objasnila je Pavlovićeva.

Prema njenim riječima, za izabrane projekte iz devet mjesnih zajednica dva puta je ponavljan postupak javne nabavke, ali ti postupci nisu prošli pošto se niko nije javio na tender ili je dostavljena ponuda bila znatno skuplja u odnosu na procijenjenu vrijednost.

Pavlovićeva podsjeća da je grad prošle godine prvi put izdvojio sredstva za sufinansiranje projekata mjesnih zajednica, i to na osnovu prijedloga samih mještana, odnosno njihovih savjeta koji su imali mogućnost delegirati do dva projekta u pojedinačnoj vrijednosti do 2.500 KM.

"Mali projekti" do sada su, između ostalog, realizovani u MZ Lauš 1, gdje je sanirana ograda oko OŠ "Sveti Sava", u Drakuliću je izgrađena česma kod spomen-kosturnice, urađena staza na školskom igralištu područnog odjeljenja OŠ "Stanko Rakita" u Debeljacima i nabavljene su lampe za uličnu rasvjetu u MZ Rekavice 1.

U međuvremenu, objavljen je i novi javni poziv za 2018. godinu, koji je otvoren do 10. jula.

Pavlovićeva kaže da očekuju da po okončanju javnog poziva dobiju prijedloge određenih projekata od mjesnih zajednica, koji će potom biti realizovani.

