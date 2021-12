Usvajanje rebalansa ne ruši skupštinsku većinu u Banjaluci

BANJALUKA - Podrška usvajanju rebalansa budžeta grada za ovu godinu od strane nekih odbornika skupštinske većine ipak neće dovesti do formiranja nove, ističu sagovornici "Nezavisnih".

Podsjećamo, podršku usvajanju rebalansa budžeta u iznosu od 17 miliona KM u odnosu na prvobitni budžet su pored manjine u gradskom parlamentu dali i Neven Stanić, Milenko Rosić i Željko Amidžić, odbornici Ujedinjene Srpske, te Velibor Stanić i Dragan Banjac, odbornici Socijalističke partije.

Vlado Ðajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a, za "Nezavisne" je rekao da se pogrešno tumači da predstavnici ove partije nisu htjeli glasati za rebalans budžeta, već su, kako ističe, htjeli da budu isplaćene naknade svim porodiljama.

"Sramota je da su od 1.760 prijavljenih porodilja samo za 202 isplaćene naknade. Gradonačelnik Draško Stanivuković želi da ukrade novac od novorođene djece i porodilja. Mi bismo vjerovatno i usvojili rebalans da je to ispoštovano. Ovim što je usvojeno neće ništa uraditi, jer je grad najgori u svojoj istoriji", kazao je Đajić.

Što se tiče skupštinske većine, Đajić je istakao da su spremni razgovarati sa svima koji žele raditi za razvoj grada i u interesu građana.

"Ne planiramo niti želimo da blokiramo rad grada, ovo je samo dokaz dosljednosti i toga da gradonačelnik laže", rekao je Đajić.

Neven Stanić, šef Kluba odbornika Ujedinjene Srpske, naveo je da se sa SNSD-om nisu složili o isplati jednokratne novčane pomoći porodiljama, ali da to ne znači da će doći do raspada koalicije.

"Predložili smo neke kapitalne stvari kao što su most u Česmi i Docu, i to je usvojeno i biće rađeno. Za most u Česmi u rebalansu je odvojeno 800.000 KM za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Drugo, projekat bivšeg gradonačenika Igora Radojičića za most u Docu Stanivuković je prvo blokirao, a mi smo amandmanom tražili da se nastavi i usvojeno je i odvojeno 1,5 miliona KM za to. Znači, ono što smo tražili, podržano je, kako onda da glasamo protiv stvari za koje smo se zalagali? To nije 100 metara puta ili pet sijalica, to su kapitalni projekti", ističe Stanić.

Na pitanje da li će doći do urušavanja odnosa s najvećim koalicionim partnerom na području grada, SNSD-om, Stanić navodi da neće.

"Mi se nismo složili o napuštanju sjednice i to nije dogovoreno. Jednostavno se o ovome nismo usaglasili jer svi imamo svoja uvjerenja i stavove, ali ostajemo u koaliciji", naglasio je Stanić.

Velibor Stanić, predsjednik Gradskog odbora Socijalističke partije i odbornik u Skupštini grada, kazao je za "Nezavisne" da su glasali za rebalans budžeta, ali da su i dalje u koaliciji sa SNSD-om, Ujedinjenom Srpskom i Demosom.

"Imali smo koalicione dogovore što se tiče osme sjednice, a to je da se ispoštuju porodilje, što je bio amandman na budžet grada. Međutim, nije bilo dogovora o napuštanju sjednice", rekao je Velibor Stanić.

Dodao je da su unutar partije procijenili i dogovorili se da zbog grada i građana koji su i njih birali treba da podrže rebalans budžeta.

"Ostajemo u koaliciji sa SNSD-om i ne planiramo je napuštati. Očekujem u najkraćem roku da sjednemo, razgovaramo i usaglasimo naše dalje politike i načine djelovanja u Skupštini grada", poručio je odbornik Socijalističke partije.