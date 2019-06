Uz vatromet otvoren "Banjaluka most", nekadašnji "Zeleni most"

Komentari: 3

Kapetan

@ Gorane, kakve veze sa četništvom ima naziv Banjaluka most? Iskreno i meni je glupo i nepotrebno mijenjati ime Zelenog. Kao što si rekao, Mejdan će biti Mejdan, a Zeleni Most će biti Zeleni Most, upravo zbog Banjalučana, koji nemaju veze sa četništvom. Generalizovanje je glupo.