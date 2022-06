Vatrogasci tvrde da rade po 16 sati, grad kaže da imaju manjak radnih sati

BANJALUKA, LAKTAŠI - Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Banjaluka koji su angažovani na "Aerodromima Republike Srpske" se žale da rade i po 16 sati dnevno, dok iz banjalučke Gradske uprave ističu da vatrogasci imaju i manjak radnih sati koje će nekako morati da nadoknade.

Naime, nakon nekoliko sastanaka predstavnici grada Banjaluka su s rukovodstvom "Aerodroma" usaglasili stavove i potpisali novi ugovor do 2024. godine o angažovanju vatrogasaca na aerodromu.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS, istakao je za "Nezavisne" da su im se javili pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice koji su ogorčeni radnim vremenom na "Aerodromima Republike Srpske" od čak 16 sati.

"Ugovorom o pružanju usluga na aerodromu stoji da vatrogasci moraju doći sat prije početka radnog vremena i sat vremena kasnije otići s posla jer je u ovoj godini povećan broj letova. Problem je što vatrogasci moraju da dođu u centralu u Banjaluci i onda da putuju do aerodroma i nakon završetka posla opet se vraćaju u centralu i tek onda se zaustavlja njihovo radno vrijeme", kazao je Marić.

Dodao je da ljudi rade od sedam ujutro do 23 časa naveče.

"Ovo je u suprotnosti sa Zakonom o radu i svim međunarodnim konvencijama koje uređuju prava radnika. Dobili smo upute od vatrogasaca na koji način da zaštitimo njihova prava. Prikupljamo dokaze kako bismo uputili inspekciju da izvrši nadzor, a ukoliko inspekcija ne naredi gradu da otkloni ove nedostatke, mi ćemo angažovati advokate i pokrenuti tužbe protiv onih koji krše radnička prava", naglasio je Marić.

S druge strane, Dragan Babić, ovlašteni potpisnik Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice grada Banjaluka, rekao je da vatrogasci nisu robovi, kako neki kažu, te da je sve jasno definisano ugovorom.

"Vatrogasci na aerodromu rade u trobrigadnom radnom vremenu. Šaljemo pet vatrogasaca dnevno, a ukupno 15 na mjesečnom nivou. Vatrogasac koji radi jedan dan, on radi kolika je otvorenost aerodroma, i nekada zna to biti 15-16 sati. U prosjeku je oko 13 sati, ali je on nakon tog radnog dva dana slobodan. Ovo znači da vatrogasci koji rade na aerodromu od 30 dana na dužnosti su 10 i kad se obračunaju sati na mjesečnom nivou, oni su u manjku radnih sati i na neki način će to morati da nadoknade", objašnjava Babić.

Prema njegovim riječima, "Aerodromi Republike Srpske" su se obavezali da će pripadnicima Vatrogasne jedinice koji rade tamo isplaćivati nadoknadu od 100 KM na platu koju primaju.

"Ugovor je potpisan do 2024. godine i pružaćemo podršku aerodromu do pete kategorije. Takođe imamo obećanje da će prostorije u kojima borave vatrogasci do kraja godine biti renovirane, a ukoliko ne budu, gradonačelnik Draško Stanivuković je rekao da ćemo raskinuti ovaj ugovor", naveo je Babić.

Pokušali smo stupiti u kontakt i s rukovodstvom "Aerodroma RS" na ovu temu, ali do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili odgovor.