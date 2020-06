Vatrogasci ugasili 540 požara

Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica grada Banjaluka od početka godine ima pune ruke posla, a do sada je već imala više od 540 intervencija.

Potvrdio je ovo za "Nezavisne" Dragan Savanović, komandir Vatrogasne čete Centar.

Istakao je da je u posljednje vrijeme povećan broj intervencija zbog lijepog vremena i neodgovornog ponašanja građana tokom uređenja parcela i paljenja otpada od čišćenja i krečenja.

Miroslav Malinić, komandant Vatrogasne brigade, kazao je da su nerijetko požari izazvani neodgovornim frontalnim paljenjem čitavih površina u prisustvu vjetra i ostavljenim bez ikakve kontrole i nadzora.

"Najčešći razlozi požara su nehat, nepažnja, korištenje otvorenog plamena bez preduzimanja mjera sigurnosti, namjerno paljenje, odnosno spaljivanje gorive materije", rekao je Malinić.

Prema njegovim riječima, vrste intervencija razlikuju se u zavisnosti od perioda u godini i vremenskih prilika, tako da se one razlikuju od godine do godine, ili čak od mjeseca do mjeseca.

"Ove godine do sada su bila 182 požara na otvorenom prostoru, kao što su požari šuma, šikara, niskog rastinja i slično", rekao je Malinić.

Dodao je da je ove godine zapaljeno više od 90 kontejnera na području grada, te da je uvjeren da je za njihovo paljenje isključivo krivac ljudski faktor.

"U protekla skoro tri mjeseca Vatrogasna brigada pružala je tehničku asistenciju Domu zdravlja i ostalim odjeljenjima i odsjecima Gradske uprave. Vršili smo dezinfekciju prostorija i opreme i pokušali u što većoj mjeri da sačuvamo mobilnost i operativnost jedinice. Postavljali smo šatore i pomagali u osposobljavanju karantina na području grada", naglasio je Malinić.

Vatrogasna brigada imala je jednog pripadnika pozitivnog na virus korona, ali je brzom reakcijom Higijensko-epidemiološke službe i Doma zdravlja testirano 59 njenih pripadnika.

"Svi pripadnici su imali negativan nalaz, ali oni koji su radili u istoj smjeni sa zaraženim su bili 14 dana u izolaciji. Svi su se već vratili na posao i jedinica funkcioniše u punom sastavu", dodao je Malinić.

Nekoliko puta skidali istu mačku s krova

Vatrogasci su ove godine imali i pozive za spasavanje životinja.

"Skidali smo istu mačku s krova više puta, spasili smo psa koji je proturio glavu kroz balkonsku ogradu i nije se mogao izvući", rekao je Miroslav Malinić, komandant Vatrogasne brigade.

Dodao je da su prije nekoliko godina spasili srndaća koji je upao u otvoren šaht i nije se mogao izvući.