Večeras i sutra zaprašivanje komaraca u Banjaluci

​BANJALUKA - Drugi tretman sistematske dezinsekcije komaraca na području grada Banjaluke biće obavljen danas i sutra, 23. i 24. jula, saopšteno je iz preduzeća "Eko-bel", koje će sprovoditi zaprašivanje.

Kako je planirano, večeras će zaprašivanje biti obavljeno u terminu od 20 do 23 časa, a sutra rano ujutro, od 4.30 do 07.00 časova i u večernjem terminu od 20 do 23 časa.

Zaprašivanje komaraca biće obavljeno na području naselja u kojima je po prijavi građana povećana brojnost komaraca.

Zaprašivanje komaraca biće obavljeno na sljedećim lokacijama: Lazarevo, Kumsale, Derviši, Zalužani – jutarnji termin; Kočićev vijenac, Srpske toplice, Šibovi – večernji termin; Centar, Nova varoš, Rosulje – jutarnji termin; Rakovačke bare, Šargovac, Ramići, dio Petrićevaca i Paprikovca i Drakulić – večernji termin; dio Petrićevca i Paprikovca, Lauš, Starčevica i dio Obilićeva – jutarnji termin; Debeljaci, Zeleni vir, Vrbanja, Ada i Medeno polje – večernji termin; prostor tvrđave Kastel, područje oko Univerzitetskog kliničkog centra i potoka Podstranac – večernji termin; Park „Mladen Stojanović“, šetalište od novog do Rebrovačkog mosta (desna obala Vrbasa), te u Kampusu i dijelu Obilićeva – jutarnji termin; šetalište od novog do Rebrovačkog mosta (lijeva obala Vrbasa) i Borik – jutarnji termin; Priječani, Delibašino selo, Mađir i Česma– večernji termin; Pavlovac, Ramići, Kuljani, Dragočaj, Barlovci – jutarnji termin.

Dva operativna tima izvršiće sutra, 24. jula sistematsku dezinskeciju na području mjesnih zajednica Verići i Piskavica.

Iz "Eko-bela" upozoravaju pčelare da u navedenom vremenu preduzmu mjere zaštite pčela, natkrivanjem košnice kartonima ili nekim drugim priručnim sredstvima.