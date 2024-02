Veći dio Manjače ostao bez vode

BANJALUKA - Veći dio Manjače trenutno nema vode, a kako tvrdi Predrag Duduković, direktor "Vodovoda "Banjaluka, svi problemi su nastali jer prethodno rukovodstvo nije ulagalo gotovo ništa u održavanje seoskih vodovoda.

Dodaje da su uradili sve što je u njihovoj moći, a posljedica ovoga što se sada dešava na Manjači jeste da se ništa nije radilo u periodu prije ovog rukovodstva.

"Pumpe su stare i istrošene i ne mogu da podnesu ono što se sada dešava", rekao je Duduković.

Duduković se osvrnuo na 2018. u kojoj je, kako kaže,napravljen najveći promašaj u istoriji "Vodovoda".

“Mislio sam da neću morati iznositi detalje iz prethodnog rukovođenja Vodovodom, ali situacija nalaže da ja moram spomenuti određene činjenice koje se odnose na rukovođenje Vodovodom, od početka preuzimanja seoskih vodovoda”, kazao je on.

Kako navodi, stručne službe "Vodovoda" su napravile izuzetno dobar plan, kako bi trebalo da izgleda preuzimanje seoskih vodovoda, međutim većina toga nije ispoštovano.

“Nije se slušala struka nego su neke stvari rađene bez ikakvog plana i to je jedan od razloga zašto je danas tako jeste i to”, rekao je Duduković, te dodao da je prvobitno potpisan ugovor između "Vodovoda" i Grada Banjaluke, gdje je navedeno da će Grad sufinansirati sve gubitke koje "Vodovod" bude imao zbog održavanja seoskih vodovoda, međutim taj ugovor je raskinut dva mjeseca kasnije.

"Treba napomenuti da su ti gubici bili najniži, tada 2018. i 2019. godine, a oni svake godine rastu. Vodovod ima godišnje gubitke održavanja seoskih vodovoda preko million maraka", kazao je on.

Zbog velikih troškova održavanja seoskih vodovoda, kako kaže, krajem 2018. godine došlo je do povećanja cijena ove komunalne usluge.

"Predviđeno je da prihodima od nove korekcije cijena i tada novom distrubutivnom naknadom (koju je kasnije Ustavni sud BiH ukinuo) , budu ulaganja u seoske vodovode veća od 2 miliona KM. Međutim, to se nije desilo. Ukupno od 2019. do kraja avgusta 2021. godine u seoske vodovode je uloženo 105.000 KM, a bilo je tada 7 miliona KM. Sredstva su uložena u kupovinu ove zgrade u koju je uloženo 2 miliona i 600.000 i plus rekonstrukcija 2 miliona i 300.000, sve ukupno oko 5 miliona KM. I plus hemijska zgrada u Novoseliji koja je koštala 700.000 KM. I onda se pitate zašto je situacija u seoskim vodovodim ovakva kakva jeste", istakao je Duduković.

Kako navodi 2022. godine u takvim uslovima Vodovod Banjaluka nije imao mogućnosti da ulaže u seoske Vodovode.

“Dobijanjem novih cijena prošle godine Vodovod je krenuo u rješavanje problema na seoskim vodovodima. Imamo probleme sa izvorima Gašićevo vrelo, izvorište Banjica i pravac od Tunjica pa do Donje Piskavice”, rekao je on.

Kako navodi, 2023. je uloženo u izvorište Gašića vrelo 150.000 KM, više nego u prethodnom sazivu kada je bilo mnogo više sredstava.

"Izvorište Banjica se vodi kao gradilište i danas. Potpuno se odstupilo od prvobitnog projekta, sve je urađeno pogrešno. Što se tiče izvorišta Gašićevo vrelo, uradili smo projekat i sa 150.000 KM to vrelo smo riješili. Što se tiče izvorišta Banjica projekat je urađen i neophodno je 800.000 KM da se riješi problem vodosnabdjevanja stanovništva koje se snabdijeva sa izorišta Banjica. Mi kao "Vodovod" nismo u mogućnosti da ulažemo ova sredstva”, naveo je Duduković.

“Ja zaista razumijem ljude koji tamo žive jer nije nikada ovako kao ove godine, nama se dešava da u zadnjih mjesec i po dana pet pumpi pravi problem, svaki peti dan nestaje električne energije. Potrebno je da se od strane Elektrokrajine obezbijedi poseban električni vod koji će napajati izvorište Banjica.

Sredstva ali i mogućnost preuzimanja ovog projekta Vodovod će tražiti od Grada Banjaluke, kako bi se trajno riješio problem koji je nastao na širem području Manjače", zaključio je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.