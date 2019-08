Više nije ograničen broj kućnih ljubimaca u Banjaluci

BANJALUKA - Broj kućnih ljubimaca u Banjaluci nije ograničen u stambenim zgradama, kao što je to bilo ranije, tako da ljubitelji mačaka, pasa i drugih mezimaca mogu da imaju više ovih životinja u svom stanu, ali uz saglasnost većine stanara.

"Vlasnici su dužni da vode brigu o svojim ljubimcima, da ih drže po propisanim uslovima za držanje", rekli su u Odjeljenju komunalne policije.

Prema njihovim riječima neki vlasnici svoje ljubimce ipak ne drže po propisima te ponekad komšijama stvaraju probleme.

"Izdali smo osam prekršajnih naloga od početka ove godine vezanih za nepropisno držanje kućnih ljubimaca neodgovornim vlasnicima", rekli su u ovom odjeljenju.

Dodali su da su vlasnici, pored toga što moraju da vode brigu o svojim ljubimcima, dužni da izvrše trajno označavanje pasa mikročipom.

"Kada izvode pse, vlasnici su dužni da na zahtjev komunalnog policajca dozvole provjeru da li su ljubimci označeni mikročipom", istakli su u Odjeljenju.

Ranije je broj ljubimaca u jednom stanu bio ograničen pa je tako bilo dozvoljeno držati jednog psa ili tri mačke i to uz prethodnu saglasnost zajednice etažnih vlasnika.

Dragan B. iz Lazareva kaže da je čipovao svog psa te da je to uradio preventivno, u slučaju da njegov ljubimac pobjegne ili ga neko ukrade.

Milijana M. iz Borika, koja godinama ima psa u stanu, kaže da nije imala problema sa drugim stanarima u zgradi i da veliki broj njenih komšija ima kućne ljubimce.

"Volim životinje, posebno pse. Pas neće biti agresivan ako ga čovjek ne nauči da bude takav ili ga ne natjera na to", smatra ona.

Ističe da, ako neko odluči da ima psa ili bilo koju drugu životinju kao ljubimca, treba da joj se posveti i da vodi računa o njoj te da neodgovorne vlasnike treba kazniti.

Kazne

Novčane kazne za neodgovorne vlasnike kućnih ljubimaca kreću se od 100 KM do 7.000 KM, rekli su u Odjeljenju komunalne policije.

"I to za fizičko lice od 100 KM do 1.000 KM, za pravno lice od 500 KM do 7.000 KM, a od 200 KM do 1.800 KM za odgovorno lice u pravnom licu", pojasnili su u ovom odjeljenju.