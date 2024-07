Više od 50 domaćinstava na platou Manjače dobilo vodu

BANJALUKA – Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obišao je mještane platoa Manjače, tačnije Gornjih Lusića, Sladojevića, Marčeta, Živkovića, Kadine vode, Grabovice i Savanovića koji su nakon više decenija konačno dobili vodu.

Kako je poručio Stanivuković "ova gradska administracija uradila je ono što su sebi zadali kao jedan od prioriteta na početku, a to je da za ovaj dio Manjače bude riješeno pitanje vodosnabdijevanja".

"Nekada je lakše uraditi nešto ponovo, nego nastavljati i neke greške popravljati. To pričam zato što nekih otprilike deset kilometara cjevovoda je uređno prije, a kada sam se ovdje pojavio kao gradonačelnik prvi put, ljudi su mi rekli da treba ovdje da malo popravimo struju, buster pumpu te da će za 50 hiljada KM gotovo 40 kuća dobiti vodu. To je bilo nevjerovatno za nas, jer znam da nekad uložimo 300 do 400 hiljada KM kako bi 20 do 30 kuća, u zavisnosti od terena dobilo vodu. Tada sam saslušao ljude, dakle 2021. godine i rekao da ne brinu da dolazimo ovdje da riješimo ovo pitanje", kazao je on.

Ipak, kako je rekao, nakon što je uloženo 50 hiljada KM – to nije bilo dovoljno.

"Raniji cjevovod koji je rađen loše je urađen i to je značilo da moramo iz početka sve da radimo i da uložimo dodatno 130 hljada KM, dakle ukupno blizu 200 hiljada KM a kako bi za za Gornje Lusiće do Marčeta riješili pitanje vode za više od 50 domaćinstava na platou Manjače, koji nikada nisu imali vodu. Danas, oni dobijaju gradsku vodu", poručio je Stanivuković.

On je ujedno i iskoristio priliku da uruči i vaučere za besplatan priključak na vodovodnu mrežu, te poručio kako već narednih dana obilaze i druga mjesta gdje je bilo potrebno riješiti pitanje vodosnabdijevanja.

"U četvrtak otvaramo vodovodnu mrežu u Racunama, a već u septembru završavamo i vodovodni sistem na Poniru. Dodato, danas ćemo predložiti zakazivanje sjednice Skupštine grada na kojoj ćemo opet predložiti rješenje pitanja vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2", naveo je gradonačelnik.

Jedan od mještana ovog dijela Manjače, Milan Lazičić naglasio je kako su se ranije za vodu snalazili kako su znali, te da su uglavnom skupljali kišnicu.

"Želimo da zahvalimo gradonačelniku što nam je konačno riješio pitanje vodosnabijedanja, vodu nikada nismo ranije imali". kazao je on.

