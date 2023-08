Više ulica u Banjaluci bez vode

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na cjevovodu sutra će doći do povremenog prekida u snabdijevanju vodom potrošača u nekoliko ulica.

"Obavještavamo sugrađane da ćemo od 7. do 11. avgusta ove godine izvoditi radove u Ulici 1. kuljanska, što će od osam do 16 časova dovesti do povremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u navedenoj ulici i u ulicama koje su povezane sa njom", istakli su iz "Vodovoda".

Dodaju da će sutra izvoditi radove na cjevovodu u Ulici bitoljska, što će od osam do 18 časova dovesti do privremenog prekida u snabdijevanju vodom potrošača u ovoj ulici.