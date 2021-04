Vježba banjalučkih vatrogasaca: Pokazali spremnost i opremljenost

BANJALUKA - U čast Dana grada na parkingu ispod tvrđave "Kastel" u Banjaluci, Vatrogasno-spasilačka brigada izvela je taktičko-pokaznu vježbu "Spasavanje unesrećenih u udesu i gašenje požara automobila", s ciljem da sugrađanima demonstriraju opremu i spremnost svojih jedinica.

Komandant Profesionalne teritorijalno-vatrogasne brigade, Miroslav Malinić kazao je da su sugrađanima pokazali vježbu spašavanja iz vozila i gašenja požara na otvorenom prostoru.

U prvom dijelu vježbe, kako je kazao – vatrogasci su spašavali dvije osobe iz vozila, zatim izvlačili osobe iz prevrnutnog automobila, obavili stabilizaciju vozila i sve druge aktivnosti nephodne do predaje povrijeđenih Službi hitne pomoći. U drugom dijelu, prisutni sugrađani mogli su vidjeti kako izgleda gašenje zapaljenog vozila.

Aplauzi Banjalučani, koji su prisustvovali pokaznoj vježbi – potvrdili su da je visok nivo spremnosti banjalučkih vatrogasaca da djeluju u ovakvim slučajevima.

Upravo, kako je kazao gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković koji je prisustvovao vježbi, namjera je i bila da se vidi opremljenost i obučenost vatrogasaca koji u svakom trenutku mogu da odgovore izazovu koji imaju pred sobom.

"Bilo je važno da i naši mališani, ali i njihovi roditelji, vide kako to izgleda uživo. I meni je bila čast da vidim svu opremu, stručnost i brzinu koju naši vatrogasci posjeduju. To je i dokaz da i dalje moramo da ulažemo u civilnu zaštitu, opremu, vatrogasce, podmlađivanje kadra, ali i u plate i primanja ovih hrabrih ljudi koji spašavaju u nesrećama, u požarima i u najtežim izazovima u kojima se nađu sugrađani. Oni to itekako zaslužuju jer spašavajući tuđi rizikuju svoj život", naglasio je Stanivuković.

Napomenuo je da je jako važno da promovišemo naše vatrogasce i da ljudi budu svjesni njihove uloge i značaja.

Kako je najavio, aktivnosti i manifestacije povodom Dana grada nastavljaju se i u narednim danima, kada će biti prezentovano i sve ono što će gradska amdinistracija raditi tokom godine.