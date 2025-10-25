Vlado Đajić komentarisao Pokret "Sigurna Srpska"

BANJALUKA – "Sigurna Srpska" nije nikakav pokret, nego propala zamisao lidera PDP-a Draška Stanivukovića i "interesdžija koji ga okružuju".

Izjavio je to predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić.

"Samo prije nekoliko dana, na ročištu, uvjerio sam se da Draško Stanivuković ne zna da vodi ni samoga sebe, ni Banjaluku koju je upropastio, a kamoli Republiku Srpsku", istakao je Đajić.

On je dodao da se "uvjerio u to, po ko zna koji put, da je on samo glumac kome se napiše scenario i režija".

Prema njegovim riječima, tamo gdje se radi ozbiljno, Stanivukoviću nije mjesto.

Đajić je naveo da mnogi građani Banjaluke i Republike Srpske smatraju da će sutra u dvorani Borik u Banjaluci, gdje je najavljena svečana konvencija Pokreta "Sigurna Srpska", "biti sahrana PDP-a".

"Ja bih to ipak drugačije rekao – sutra su prekade PDP-a, a sahrana je bila onda kada su se iz te stranke povukli učeni i stručni ljudi, a umjesto njih došli oni bez iskustva, kvalifikacija i obrazovanja", naglasio je Đajić za Srnu.

