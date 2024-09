Voda stigla u Šumare

BANJALUKA - Oko 110 domaćinstva u zaseoku Šumari u banjalučkoj mjesnoj zajednici Piskavica konačno su dobili vodu.

Uspješno je realizovan ovaj značajan projekat vodosnabdijevanja, u okviru kojeg je izgrađen krak prema zaseoku Šumarima u dužini od šest kilometara.

"Ovo je jedan od posebnih projekata zato što se na početku mandata ove administracije činilo da je doslovno nemoguće doći do ovog područja, jer nije bio završen podsistem Zvijezda niti izgrađen rezervoar Klupe, a imali smo i imovinsko-pravne probleme. Dakle, nije bilo preduslova. Prije dvije i po godine smo uradili projekat, obezbijedili više od pola miliona KM i evo danas smo pustili vodu na čemu se radilo nekoliko godina", poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji je mještanima uručio i vaučere za besplatne priključke na vodovodnu mrežu.

Puno je izazova bilo, ali kako ističe – data riječ mještanima da će dobiti vodu, sada je ispunjena.

"Danas Šumari imaju jednu novu perspektivu i oni su preduslov za vodu za druge zaseoke u Gornjoj Pisakavici i tom dijelu Banje Luke. Naša politika je sreća, radost, rezultati i djela. Za ove četiri godine imamo na hiljade porodica, koje su dobile nešto od svog grada", poručio je Stanivuković.

Gradski menadžer, Bojan Kresojević, koji je koordinator ovog velikog projekta kazao je da je sa mještanima na terenu prvobitno sagledano šta je to potrebno da dođe voda u taj kraj.

"Tada smo rekli da u ovom trenutku možemo da uradimo projektnu dokumentaciju, javnu rasvjetu i da je to samo početak. Tako je i bilo i mještanima smo predstavili projekat, iznašli sredstva i u aprilu ove godine počeli radove. Danas smo zaokružili ovaj projekat, krupnu stvar za ove mještane jer su dobili vodu. Ovo za njih znači i to da postoje ljudi koji su spremni da ono što kažu i urade. Za mene je to kao gradskog menadžera najvažnije da smo u koordinaciji sa našim domaćinom ovdje gospodinom Pepinovićem i mještanima uspješno realizovali ovaj projekat", kazao je Kresojević i dodao da će se u narednim fazama obezbijediti i voda za Ožegoviće i Kajkute i sve one kako je i najavljeno.

Mještanin Predrag Pepinović zahvalio je graodonačelniku, gradskom menadžeru i administraciji ističući da je ovo najsrećniji momenat za mještane Šumara.

