Vodeni park imao rekordan broj posjetilaca, više od 70.000 kupača na "Akvani"

Ovogodišnja ljetna sezona u vodenom parku "Akvana" bila je kao i prošle godine, i jedna je od najuspješnijih otkad je on otvoren, potvrdio je za "Nezavisne" Svetislav Lazić, rukovodilac Službe objekata ovog preduzeća. U ovoj godini, kako ističe, imali su više od 70.000 ulazaka kako kupača s dnevnom ulaznicom, tako i onih sa sezonskim ulaznicama.

Naime, prema njegovim riječima, ovogodišnja sezona bila je otprilike kao i prošle godine.

"Prošla i ova godina mogu se smatrati za dvije najuspješnije sezone otkad je otvoren vodeni park 'Akvana', i to što se tiče broja posjeta i sunčanih dana. Prošle godine smo imali 67 sunčanih dana, i to je rekordan broj. Ove godine, bar do sada, imamo isti rezultat", kazao je Lazić.

Kako kaže, tek će se u narednom periodu vidjeti da li će biti još sunčanih dana, te da li će ova sezona prevazići prošlu.

"Treba istaći da nas je vrijeme poslužilo, i to je ono što je bitno za sezonu jer ukoliko je vrijeme loše - džaba sva priprema. Ove godine je takođe prodat i rekordan broj sezonskih ulaznica", rekao je Lazić.

Kako kaže, predviđeno je da vodeni park radi do 31. avgusta, odnosno tada bi trebalo da bude zatvorena sezona.

"Međutim, vremenske prognoze pokazuju da će biti kišovito i sumnjam da ćemo i otvarati, jedino u slučaju da temperatura dosegne oko 32 stepena", dodaje on.

Lazić naglašava da je ove godine najviše posjetilaca bilo u periodu od 20. juna pa do 5. jula. Juni je imao 25 sunčanih radnih dana, dok se juli mogao pohvaliti sa njih 29.

"U periodu od kraja juna do početka jula, tih desetak dana je bilo najviše posjeta. I ove godine je bilo noćnih kupanja, imali smo i humanitarno veče, a takođe su organizovani i koncerti. Sve u svemu, možemo reći da je bila uspješna sezona", kazao je Lazić.

Jedna građanka, koja je zajedno s djecom bila redovni gost na "Akvani", ističe da je ljetne vrućine prebrodila kupanjem u ovom vodenom parku.

"Bilo je zabavnih aktivnosti za djecu, recimo igre bez granica, te poligon koji je postavljen preko pola vodenog parka. I ja sam se uspjela rashladiti u bazenu i naći spas od vrućine", rekla je ona. Podsjećamo, sezona na "Akvani" zvanično je otvorena 1. juna, a ove godine je obnovljeno vanjsko ostrvo i nabavljene su dodatne ležaljke.