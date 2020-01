"Vodovod" apeluje: Štedite vodu, izvorište Subotica presušuje

Praznici su stigli, ali nažalost mještani koji gravitiraju izvorištu Subotica, posebno oni u naseljima Pavlovac, Šibovi i Koprivnjak, mogli bi ostati bez vode, jer je ovaj izvor gotovo presušio.

U "Vodovodu" su rekli da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških uslova došlo do značajnog smanjenja kapaciteta izvorišta Subotica i da rapidno opada.

"Apelujemo na sve potrošače koji se vodom snabdijevaju s izvorišta Subotica, a posebno one na Pavlovcu, Šibovima i Koprivnjaku, da racionalno troše vodu, kako ne bismo bili primorani da zbog smanjenja izdašnosti izvorišta uvodimo restrikcije vode", kazali su u "Vodovodu".

S ovog izvorište vodom se snabdijevaju naselja Subotica, Donji i Gornji Pervan, Goleši, Čokori i Pavlovac.

Neđeljko Milošević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Goleši, kaže da mještani ovog i okolnih naselja probleme s vodosnabdijevanjem imaju najčešće zbog obilnih padavina, te da to sada sigurno nije razlog zbog kojeg bi moglo doći do prekida u snabdijevanju vodom.

"Ukoliko sada dođe do prekida u vodosnabdijevanju to je možda zbog nedostatka padavina koje su možda dovele do suše", rekao je Milošević.

Dodao je da je vodovod koji vodi s izvorišta Subotica star i trošan jer datira još iz vremena Austrougarske.