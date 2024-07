"Vrbaska lasta", kada poleti sa Gradskog mosta u Banjaluci, obiđe cijeli svijet

BANJALUKA - "Vrbaska lasta", kad poleti sa Gradskog mosta u Banjaluci, obiđe cijeli svijet, a tako će biti i u nedjelju, 14. juna, kada će 21 hrabri mladić izvesti "banjalučku lastu" i skokovima sa Gradskog mosta u Banjaluci ozvaničiti početak "Ljeta na Vrbasu", manifestacije koja baštini tradiciju dugu 71 godinu.

Potvrdila je to za "Nezavisne novine" Branka Branković, portparolka Turističke organizacije grada Banjaluka (TOBL), koja je istakla da je Banjaluka grad kontinentalnog turizma sa fokusom na manifestacije koje privuku najveći broj gostiju iz regiona i inostranstva.

"Značaj ove manifestacije je izašao van okvira našeg grada - svi su čuli za 'banjalučku lastu'. Specifično je i što je ovo adrenalinski sport, kod nas se skače sa 12 metara visine u oko dva i po metra dubine, i taj podatak govori koliko ti momci moraju biti sposobni i spremni da izvedu skok, koji je baš kao i lastin let", kazala je Brankovićeva.

Davor Kasapović, samostalni stručni saradnik za razvoj turizma u TOBL i koordinator "Ljeta na Vrbasu", u razgovoru za "Nezavisne novine" kaže da je planirano da skokovi počnu u 14 časova u nedjelju, a pored banjalučkih predstavnika na čelu s Igorom Arsenićem, imaju i skakače iz Sarajeva, Modriče, Zenice, Konjica, ali i iz regije.

Napominje da je manifestacija "Ljeto na Vrbasu" tokom godina mijenjala naziv, ali su skokovi uvijek bili ključan događaj, a iza njih je trka dajak čamaca.

"Skače se sa 12 metara visine u dubinu od oko tri metra rijeke Vrbas. Samim tim je skok poseban i rade ga samo iskusni skakači koji znaju kako to da izvedu. Posebne su propozicije 'banjalučke laste' i prilikom skoka važno je da nema čučnja, u letu kroz vazduh ne smije biti uvrtanja ni u jednu stranu, a ruke moraju biti ispružene, od ramena prema glavi, i zategnute, a ulazak u vodu mora biti pod uglom od 45 stepeni. Prvo idu ruke, glava, pa grudi i ne smije biti uvijanja tijela, odnosno nema savijanja nogu. Naš poznati gimnastičar Mirko Petričević je unio elemente gimnastike u skok takozvane banjalučke laste", kazao je Kasapović.

Upravo već godinama pravilnim pokretima i elegantnim letom kroz vazduh i savršenim skokovima Banjalučanin Igor Arsenić izvodi najljepše "banjalučke laste", a, kako kaže, ljubav prema skokovima mu je u krvi jer njegov otac Nenad je bio dugogodišnja banjalučka prva "lasta".

"U nedjelju će biti sedam skakača iz Banjaluke i drago mi je što je i ove godine najveći broj skakača upravo iz grada na Vrbasu, jer smo prije tri godine osnovali i Klub skakača 'Banjalučka lasta' koji okuplja sve mlade Banjalučane i upoznaje ih sa banjalučkom tradicijom i uopšteno 'vrbaskom lastom' koja se skače već 71 godinu. Nisam samo ja naslijedio ljubav prema skokovima, tu su i moja braća Igor, Dušan i Zvjezdan. Ja ove godine branim titulu i nadam se dobrim rezultatima, mada uvijek je najveća trema upravo u Banjaluci i najteže je skakati pred svojom publikom", kaže Arsenić i dodaje da bi "banjalučkoj lasti" trebalo više dati na značaju i dodaje da Turistička organizacija radi odličan posao sa manifestacijom "Ljeto na Vrbasu", ali i da bi se i grad više trebao posvetiti brendu "banjalučke laste".

"To je specifičan skok koji se izvodi samo u Banjaluci, u regionu se većinom skače 'mostarska' ili 'užička lasta', gdje ruke idu iza leđa, a kod nas ruke dolaze u ravnini glave što je, prema mom mišljenju, teže izvesti, a siguran sam da će se i ostali skakači složiti. Ne kažem da je 'mostarska' laka, sve su one teške za izvođenje, i sve od samog starta, od stava na mostu, odraza, leta i ulaza u vodu mora biti u perfektnoj izvedbi da bi to bila dobra 'lasta'", zaključio je Arsenić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.