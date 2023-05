Vremenske neprilike pomjerile Banjalučki karneval za subotu u 13 časova

BANJALUKA - Zbog najavljenih padavina i nepovoljnih vremenskih prilika, centralni događaj drugog izdanja Banjalučkog karnevala, planiran za subotu, 27. maja, će umjesto u 20 časova biti održan u 13 časova.

Kako kažu iz Gradske uprave defile će krenuti u 13 časova od Narodnog pozorišta Republike Srpske prema Trgu Krajine.

“Na ovom potezu biće postavljena dva punkta na kojima će izvođači i grupe plesati, a potom će na Trgu Krajine plesačice brazilske sambe i bend „Kubalkanika“ prirediti spektakl na Trgu Krajine”, kazali su oni, te dodali da učesnici ovogodišnjeg karnevala pristižu u naš grad i već večeras od 20.30 časova sve sugrađane i posjetioce očekuje sjajna atmosfera u centru grada.

“Vesele karnevalske grupe večeras će šetnjom, muzikom i plesom na glavnim ulicama grada poslati poziv svima da im se sutra, 27. maja od 13. časova pridruže na centralnom defileu”, istakli su oni.

Dodaju da je nedjelja, 28. maj rezervisana za najmlađe karnevaliste koji će toga dana od 11 časova na Trgu Krajine uz pjesmu i ples dobro zabaviti pokazati svoje kreativne maske i kostime.

“Pridružite se i ne propustite priliku da budete dio jedinstvene atmosfere jer ovog vikenda sve posjetioce očekuje mnogo smijeha, druženja, pjesme i dobre zabave, a ljepota, raznolikost i šarolikost plesnih kostima svakako će uljepšati ovu jedinstvenu turističku manifestaciju”, zaključili su oni.

Pored toga, Odjeljenje za saobraćaj i puteve obaviještava da će biti obustavljen saobraćaj u dane vikenda za potrebe organizovanja ove manifestacije.

“Do obustave saobraćaja dolazi u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać i Trga srpskih vladara, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Srpske ulice, u subotu 27.5. od devet do 23 časa”, kazali su iz ovog Odjeljenja, te dodali da dolazi do obustave saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać i Trga srpskih vladara, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Srpske ulice u nedjelju, 28.05. od 10 do 17 časova.

“Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa na Bulevar cara Dušana, Kninsku, Vidovdansku, te Ulicu Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom”, istakli su oni, te dodali da će se za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiti na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a.