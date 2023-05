Za Spasovdan obustava saobraćaja u centru Banjaluke

BANJALUKA - U centru Banjaluke će za potrebe obilježavanja Spasovdana – slave grada, doći do obustave saobraćaja.

Gradska uprava objavila je raspored obustava:

- U Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać i Trga srpskih vladara, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Srpske ulice (dio ulice ispred Gradske uprave i šetališta) 25. maja u vremenu od 10.00 do 13.00 časova,

- Na Trgu srpskih vladara, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Srpske ulice (dio ulice ispred Gradske uprave i šetališta), 25. i 26. maja, u vremenu od 19.00 časova do 22.00 časa.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, 25. maja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa u Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Minstarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.