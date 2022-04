Za popravku znakova u Banjaluci 13.000 KM mjesečno

BANJALUKA - Nesavjesni građani sve češće uništavaju saobraćajne znakove, pogotovo vertikalnu signalizaciju na području Banjaluke, zbog čega, od početka ove godine, svaki mjesec za postavljanje i održavanje znakova nadležni izdvajaju više od 13.000 KM.

Naime, kako su "Nezavisnim" kazali iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve grada Banjaluka, sve više se dešava da vandali po znakovima ispisuju različite poruke i to "permanentnim", odnosno, trajnim markerom.

Kako su objasnili, ove znakove nije moguće očistiti bez oštećenja, te je neophodno da se oni u potpunosti zamijene, što povećava i troškove održavanja.

Istakli su da negativne pojave vandalskog uništavanja saobraćajnih znakova i ostale signalizacije od strane pojedinaca i grupa, i pored upozorenja nadležnih, nemaju tendenciju opadanja.

"Saobraćajne znakove često sruše i vozači, i to najčešće obaranjem stubova na kojima su postavljeni", kazali su iz nadležnog odjeljenja.

Ovakve nezgode su sve su češće, tako je nedavno u udesu u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, u centru grada, vozač udario te oborio znak koji obilježava pješački prelaz.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve kažu da se ove vrste oštećenja znakova češće dešavaju u gradskim naseljima, za razliku od prigradskih, gdje rjeđe dolazi do oštećenja i uništenja znakova.

"Prošle godine uništeno je ili oštećeno više od 200 saobraćajnih znakova, porušeno ih je 500, a oštećeno je i 30 saobraćajnih ogledala i osam svjetlećih saobraćajnih znakova sa LED rasvjetom. Za sanaciju i zamjenu znakova utrošeno je ukupno 115.000 KM", kazali su iz nadležnog odjeljenja.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve kažu da je uništenje i teže oštećenje saobraćajnih znakova krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja opasnom radnjom ili sredstvom.

Dodaju da su Odlukom o komunalnom redu propisane sankcije za uništenje i oštećenje komunalnih objekata i uređaja, u šta spada i saobraćajna signalizacija.

Propisane sankcije su novčane kazne, i to za pravno lice 500 do 7.000 KM, a za fizičko lice od 100 do 1.000 KM.

Za odgovorno lice u pravnom licu zaprijećena kazna je od 200 do 1.800 KM, a za samostalnog preduzetnika od 200 do 1.000 KM.