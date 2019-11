Za radove u tri osnovne škole u Banjaluci 19.000 KM

BANJALUKA - Grad Banjaluka će izvojiti dodatnih 19.000 KM za radove u još tri osnovne škole u okviru velike ovogodišnje obnove školskih objekata, saopšteno je iz Gradske uprave.

Dodatna sredstva obezbijeđena su za Osnovnu školu (OŠ) "Dositej Obradović" u kojoj će biti saniran parket u učionicama, zatim OŠ "Miroslav Antić" za završetak obnove krova, dok će OŠ "Ivan Goran Kovačić" ovim sredstvima nabaviti sportske rekvizite u fiskulturnoj sali.

"Rebalansom budžeta predvidjeli smo sredstva za radove u tri škole što će doprinijeti poboljšanju uslova rada za đake i nastavnike", potvrđeno je Srni u gradskom Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport.

Iz Gradske uprave podsjećaju da je uloženo ukupno 600.000 KM u obnovu 16 osnovnih škola, od kojih je većina planirane radove obavila tokom ljetnog raspusta.

Grad je, uz ova zajednička ulaganja sa republičkim institucijama, obezbijedio i sredstva za još tri objekta, i to obnovu krova Škole učenika u privredi i Centra "Zaštiti me", te za zamjenu kotlova u školi u Bočcu, što bi trebalo biti završeno do kraja godine.