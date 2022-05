Za sufinansiranje boravka u privatnim vrtićima u Banjaluci gotovo 500 zahtjeva

BANJALUKA - Gradska uprava u Banjaluci primila je gotovo 500 zahtjeva za sufinansiranje troškova boravka djece u privatnim vrtićima, potvrđeno je Srni u Odjeljenju za društvene djelatnosti.

Iz Odjeljenja su naveli da se primljeni zahtjevi odmah obrađuju, a uplate roditeljima ići će početkom mjeseca za prethodni mjesec.

"Kada se roditeljima odobri zahtjev za sufinansiranje, to će važiti sve dok ne dođe do neke promjene, odnosno do prestanka boravka djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi, o čemu će Gradsku upravu obavijestiti predškolska ustanova", pojasnili iz Odjeljenja za društvene djelatnosti.

Zahtjev za isplatu novčane podrške roditelji mogu predati u Gradskoj upravi - u prijemnoj kancelariji, soba broj 16, šalter jedan ili dva.

Iz budžeta grada za ovu namjenu izdvojena su 1,2 miliona KM, a pojedinačna subvencija iznosiće 60 KM po djetetu.