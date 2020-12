Za upis u banjalučke vrtiće stiglo 300 prijava

BANJALUKA - Na javni konkurs za upis djece u predškolske ustanove, koji je raspisan za 475 mališana sa područja grada, pristiglo je oko 300 prijava, rekla je za "Nezavisne" Jelena Kurtinović, v.d. direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Prema njenim riječima, u narednih osam dana komisija Centra izvršiće bodovanje pristiglih prijava te sačiniti rang-listu koja će biti objavljena na njihovom sajtu.

"Nisu pristigle prijave za svih 475 mjesta, jer roditelji vjerovatno nisu ispratili da je u toku javni konkurs, a nisu se ni raspitivali u Centru. Bez obzira na to što se stalno govori o velikom broju zahtjeva za vrtiće, mnogo je i roditelja koji nisu upoznati sa procedurom", navela je Kurtinovićeva.

Istakla je da je ovaj javni konkurs, koji je bio otvoren od 7. do 15. decembra, bio raspisan za svih 25 objekata Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

"Ne mora da znači da će svi prijavljeni, odnosno oko 300 mališana, biti primljeni u objekte za koje su konkurisali. Na primjer, veliki broj prijava ima za vrtić 'Radost', a u njemu nemamo toliko mjesta, tako da neće sva djeca biti upisana u ustanove za koje su konkurisala, ali će biti upućena u druge objekte gdje je ostalo slobodnog mjesta", pojasnila je Kurtinovićeva.

Dodala je da se zbog pandemije virusa korona svi u Centru pridržavaju preporuka Instituta za javno zdravstvo RS te da je maksimalan broj mališana po jednoj grupi 25.

"Većina naših grupa i nema onoliko djece koliko je maksimalno propisano. Preko tog broja su jedino mješovite i starije jasličke grupe, odnosno predškolci", kazala je Kurtinovićeva.

Javni konkurs bio je raspisan za prijem 475 djece u vrtiće, od koje je za 89 mališana od tri do šest godina za poludnevni boravak i program koji traje od 15 do 21 čas, te za upis 386 djece od jedne do šest godina u cjelodnevni boravak.

Nedostatak mjesta u javnim predškolskim ustanovama dugogodišnji je problem na području grada i na listama čekanja za upis je oko 2.000 mališana. Zbog toga je Gradska uprava 2016. godine pokrenula projekat za otvaranje ukupno 600 novih mjesta u vrtićima.