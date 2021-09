BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će za vikend ostati dijelovi pet ulica.

Sutra od osam do 14 časova struje neće biti u dijelu Ulice Zdrave Korde, a dio te ulice neće imati struje ni u nedjelju i to u periodima od osam do 11.30 i od 12 do 15 časova.

"U nedjelju od 12 do 15 časova bez struje će ostati i dijelovi ulica Jovana Dučića, Marije Bursać, Milana Tepića i Sime Matavulja", saopšteno je iz "Elektrokrajine".