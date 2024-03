Zahvaljujući amandmanu SPS-a obezbijeđena novčana pomoć mladima oboljelim od dijabetesa

BANJALUKA - Skupština grada Banjaluka usvojila je danas amandman kluba odbornika Socijalističke partije Srpske na Odluku o dodjeli i realizaciji novčanih sredstava za pomoć u liječenju omladine i trudnica oboljelih od dijabetesa tip 1. pravo na novčanu pomoć imaće mladi do 30 godina starosti.

"Ranijom Odlukom o dodjeli i realizaciji novčanih sredstava za pomoć u liječenju omladine i trudnica oboljelih od dijabetesa tip 1 bila je predviđena novčana pomoć za mlade do 26 godina. Pošto Zakon o omladinskom organizovanju definiše pojam mladih određujući da su to lica do navršenih 30 godina starosti, klub odbornika SPS-a predložio je amandman na ovakvu Odluku, radi usklađivanja sa zakonom i radi većeg obuhvata mladih", saopštili su iz banjalučkog kluba odbornika SPS-a.

Podsjećamo, ovu inicijativu pokrenuli su mladi SPS-a koji su istakli da navedeno proširivanje prava neće uticati na budžet grada, a mnogo će pomoći licima koja imaju dijabetes. Iz SPS-a su izrazili zadovoljstvo zbog usvajanja Odluke dopunjene amandmanom.

