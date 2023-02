Zakupci dižu ruke: Lokali zjape prazni, kirije padaju

BANjALUKA - Užurbana gradnja novih objekata, slaba poslovna aktivnost, inflacija, ali i nestabilno vrijeme za ulaganje doveli su do toga da brojni poslovni prostori zjape prazni, što je uticalo i na pojeftinjenje zakupa u najvećem gradu Srpske.

Prazni poslovni prostori uočljivi su u svakom dijelu Banjaluke, pa čak i u samom centru, u najprometnijoj Gospodskoj ulici. Iznajmljivača nema ni za sve lokale u manjim tržnim centrima, naročito za one koji su dalje od gradskog jezgra.

Direktor Agencije za nekretnine “Remaks” iz Banjaluke Dragan Milanović kaže za “Glas” da su brojni razlozi doveli do takve situacije.

"Posljednjih godina došlo je do povećanog obima gradnje zgrada jer je tražnja za stanovima velika, a prizemlja tih zgrada obično su rezervisana za poslovne prostore, koji ostaju prazni jer je došlo do hiperponude. Istovremeno, privredna aktivnost je mala, nema novih firmi koje bi to kupile ili iznajmile. Poslovne zgrade koje nude uslove poput parkinga i dobre saobraćajne komunikacije ipak se popunjavaju bez problema", naveo je Milanović.

On je istakao da se promijenio i sam koncept poslovanja, navike potrošača koji žele da na jednom mjestu, u tržnim centrima popiju kafu, kupe garderobu, operu auto, što za posljedicu ima prazne lokalne mimo tih objekata.

"Upravo zbog toga imamo prazne lokale u Gospodskoj ulici, gdje je ranije bilo nezamislivo da bude slobodnih prostora. Za takvo stanje krivi su i njihovi vlasnici jer i dalje drže visoke cijene najma koje datiraju iz ranijeg perioda", pojasnio je Milanović.

Ističe da se cijene poslovnih prostora namijenjenih za kancelarije u užem centru Banjaluke kreću od 10 do 20 KM po kvadratu, dok se lokali namijenjeni za trgovačke djelatnosti u prosjeku izdaju od 30 do 50 KM po kvadratu, a u pojedinim tržnim centrima ta suma dostiže i do 100 KM.

Direktor banjalučke Agencije za nekretnine “Senzor” Manojlo Popović tvrdi da su cijene zakupa poslovnih objekata unazad pola godine smanjene za oko 15 odsto, te da će u narednim mjesecima pojeftiniti za još toliko.

"Situacija je nestabilna, kako u svijetu, tako i kod nas. Ljudi se premišljaju da li ulagati ili čekati povoljniju situaciju. Sve to dovelo je do manjeg interesovanja i pada potražnje za lokalima, čije cijene su bile prenaduvane", ocjenjuje za “Glas” Popović.

Vlasnica bijeljinske agencije za nekretnine “SiM” Jovana Despotović ističe da je i u ovom gradu mnogo praznih poslovnih prostora.

"Sva poslovna aktivnost koncentrisana je u samom centru Bijeljine i tu nema praznih objekata, ali izvan gradskog jezgra mnogo je lokala i novih i starih koji zjape prazni. Potražnja nije bog zna kakva, ima prostora koje ljudi neće ni džaba", rekla je Despotovićeva i dodala da se za manje kancelarijske prostore cijena najma kreće od 10 do 15 maraka, a veći objekti u centru izdaju se za 30 KM po kvadratu.

Stanovi

Jovana Despotović kaže da već neko vrijeme cijene stanova u Bijeljini stagniraju, ali da se uskoro ne očekuje pojeftinjenje.

"Potražnja je i dalje dobra i cijene kvadrata u novogradnji kreću se od 2.000 do 3.200 maraka, u zavisnosti od lokacije, dok stanovi u starijoj gradnja koštaju od 1.500 do 2.200 maraka po kvadratu. Za sada nema najava da će te cijene ići dolje. Do toga može doći ako ponuda postane prevelika jer u Bijeljini ima mnogo investitora", rekla je Despotovićeva.