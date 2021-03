Zalijepljena traka kod restorana "Kajak" u Banjaluci

BANJALUKA - Kod restorana "Kajak" u naselju Borik u Banjaluci jutros je zalijepljena traka, a nadamo se da bi u toku sljedeće sedmice mogli doći bageri da počnu rušiti nelegalno sagrađeni parking, rekao je danas Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

"Stojimo na gradskoj imovini i ovo je naše. Ovo je svečani čin u kojem počinje nova epoha u kojem svi građani imaju ista prava, a nema privilegovanih. Ovo je naša imovina i niko neće moći da je uzima, ova traka je simbol deprivatizacije grada, a za godinu i po dana deprivatizacije cijele RS", kazao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, ovdje će Gradska uprava, a i lično on parkirati auta dok ga bageri ne počnu rušiti.

"Naredne sedmice krećemo ka budućnosti, te će on biti porušen. Pitaju me kako se ne bojiš, pa ja ne radim protiv zakona, nego drugi. Pa kažu to su veliki igrači. Gradska uprava je prvi igrač, a oni su svi trećerazredni igrači, tako da smo mi taj najbitniji faktor", naveo je Stanivuković.

Dodao je da je mnogo ovakvih objekata na području grada, ali da neke od njih štite Ministarstvo i republička inspekcija.

Miloš Stevanović, pravni zastupnik porodice Radišić, rekao je da je pažljivo slušao govor Stanivukovića, te se slaže u jednom sa njim, da mora postojati procedura.

"Moram da podsjetim da je inspektor Gradske uprave dao rok od 30 dana da se zatvori terasa, a vi gradonačelniče ste već došli da ga zatvorite. Ministarstvo još nije dalo svoj odgovor. Ovdje su neke stvari potpuno pogrešno postavljene i mi se nadamo da će se to riješiti.

Terasa je gruntovno na gradskom zemljištu, ali je sagrađena 2017. godine, odnosno prije zakona kojim je predviđeno da se ruše nelegalno sagrađeni objekti.

Podsjećamo da je grad Banjaluka dozvolio rad ove terase, a ne Ministarstvo ili neko drugi", naglasio je Stevanović i dodao da je ovo udar na porodicu Radišić koja zapošljava oko 3.000 ljudi.