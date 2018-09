Završena kružna raskrsnica u Aleji Svetog Save

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić obišao je danas novoizgrađeni kružni tok na spoju Aleje Svetog Save i Gundulićeve ulice kod Adiko banke, koji je završen desetak dana prije roka i čija je vrijednost radova oko 260.000 KM.

"Vrijeme dolaska sa vrha Starčevice do centra grada, do zgrade Narodne skupštine sada može da se skrati za dvije trećine", rekao je Radojičić novinarima i dodao da to znači smanjenje gužvi u gradu, brži saobraćaj i da je to ekološki, odnosno sa stanovišta zaštite životne sredine povoljnije.

Gradonačelnik je naveo da je ovo važna saobraćajnica, koja se nalazi na spoju zapadnog i istočnog tranzita, i omogućava prilaz centru grada, na kojoj je sa ranijim semaforima bilo dosta zastoja.

Prema njegovim riječima, ostalo je autobusko stajalište kod hotela "Krajina", jedno je izmješteno u Aleju Svetog Save i treće je na pravcu prema dvorani "Borik".

On kaže da se nastavlja izgradnja kružnih tokova, te da je sljedeći kod novog Delta šoping mola, gdje se očekuje da preduzeće "Putevi Republike Srpske" završe tender i da izvođač počne sa radovima.

"Nakon toga očekujemo raspisivanje tendera za kružni tok u naselju Lauš kod restorana `Sirano` i do kraja godine, optimističan nam je plan, još jedan tender za kružni tok iznad objekta Policijske uprave Banjaluka i Okružnog suda u Ulici Isaije Mitrovića, jer je tu potrebno završiti regulacioni plan", kaže Radojičić i podsjetio da su ove godine izgrađene četiri kružne raskrsnice.

Izvođač radova je preduzeće "Kozaraputevi", a direktor ovog preduzeća Dejan Gaković zahvalio je Gradskoj upravi na ukazanom povjerenju i dodao da će novoizgrađena kružna raskrsnica doprinijeti boljoj funkcionalnosti saobraćaja i da će biti manje gužve, što se i očekivalo od jednog ovakvog projekta.

Propusna moć novoizgrađene kružne raskrsnice biće 20.000 vozila na dan.