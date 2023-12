Završeni radovi na kružnoj raskrsnici kod "Ekvatora": Banjaluka dobila najveći kružni tok

BANJALUKA - Banjaluka je dobila svoju najveću kružnu raskrsnicu, poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković, nakon što je danas sa saradnicima obišao radove na novoj, najvećoj kružnoj raskrsnici kod "Ekvatora".

"Naša ideja je bila prvenstveno jedna saobraćajna funckionalnost, koju smo i dobili. Ovdje se radi o jednoj velikoj kružnoj raskrsnici koja u svojoj unutrašnjosti ima još nekoliko ostrva, a sve to na najbolji mogući način tretira saobraćaj na ovom dijelu grada", istakao je gradonačelnik.

Dodao je da će jedna od najvećih znamenitosti Banjeluke, tvrđava Kastel, koja se vidi sa ove kružne raskrsnice, biti konačno osvijetljena.

"Izgradićemo ovdje i Park Tvrtku Kotromaniću koji će se nalaziti u sredini ove najveće kružne raskrsnice, biće deset metara visine i gledaće na Kastel", dodao je gradonačelnik.

"Već naredne sedmice krećemo sa izgradnjom parka na ovom lokalitetu, nećemo čekati. Možemo reći da je danas koncept jednosmjernog saobraćaja gotovo završen. Ostaje nam jedan mali dio intervencija, a to je postavljanje dodatnih pješačkih platformi i izmještanje nekih semafora sa lokacija na kojima ne trebaju na one gdje su potrebnije", dodao je on.

Istakao je kako je uvjerenja da će kroz sedmicu dana svi vozači da se prilagode na novu rasksnicu.

Ovlašteni potpisnik u Odjeljenjnu za saobraćaj i puteve, Milenko Džever dodao je kako puštanje u saobraćaja ove kružne raskrsnice veliki poduhvat.

"U protekla dva mjeseca imali smo obiman i težak posao. Želim da zahvalim izvođačima radova na ažurnosti i želji da ovdje radove što prije završe, da imamo prije praznika okončan ovaj koncept saobraćaja. Vrijednost ovog projekta je oko milion i 200 hiljada KM", istakao je on.

