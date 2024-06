Završetak mosta i glavnog puta u banjalučkom naselju Česma tokom ljeta

BANJALUKA - Gradonačelnik Draško Stanivuković održao je danas radni i operativni sastanak na kojem su sagledani svi detalji u vezi sa izgradnjom mosta u Česmi, kao i izgradnjom glavne saobraćajnice kroz ovo naselje.

"Dinamika radova nam donosi radosne vijesti, a to je da će tokom ljeta biti završeni najvažniji infrastrukturni projekti za ovo naselje, a to su most, pristupni put i nova glavna saobraćajnica kroz naselje Česma", poručio je Draško Stanivuković, gradonačelnik nakon sastanka.

Kako je kazao nastavljaju da razvijaju "ovo predivno banjalučko naselje, u kojem grade i dječije igralište, šetalište na ušću Vrbanje u Vrbas, vodovodnu mrežu, javnu rasvjetu, ali i mnoge druge projekte".

