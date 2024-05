Zbog otvaranja Arnaudije izmjene u saobraćaju u Banjaluci

BANJALUKA – Odjeljenje za saobraćaj i puteve Grada Banjaluka obavještava građane da će u utorak 7. maja biti obustavljen saobraćaj zbog otvaranja novoizgrađene džamije Arnaudija.

Saobraćaj će biti obustavljen na dijelu magistralnog puta Banjaluka Srpske Toplice, Bulevar cara Dušana, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Jovana Dučić do Omladinske ulice (kružni tok), u vremenu od sedam časova do kada bude bilo potrebno, Ulici braće Mažar i majke Marije na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Zmaj Jovina do raskrsnice sa Omladinskom ulicom, u vremenu od sedam časova do kada bude bilo potrebno, Ulici Meše Selimovića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Zmaj Jovina, u od sedam časova do kada bude bilo potrebno, Ulici Branka Majstorovića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Zmaj Jovina, od sedam časova do kada bude bilo potrebno.

Saobraćaj će biti obustavljen i u Ulici braće Mažar i majke Marije, na dijelu od Ulice Meše Selimović, od sedam časova do kada bude bilo potrebno, Ulici Simeuna Đaka, na dijelu od raskrsnice Ulicom Zmaj Jovina, do raskrsnice sa Omladinskom ulicom, od sedam časova do kada bude bilo potrebno.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza biće izvršene sljedeće korekcije: autobusi javnog prevoza putnika koji saobraćaju iz smjera juga, preusmjeravaju se u ulice Kozarsku, Skendera Kulenovića, Kralja Petra I Karađorđevića, Bulevar cara Dušana, Kninska i dalje postojećom trasom, autobusi javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika koji saobraćaju iz smjera sjevera, iz ulice Kralja Petra I Karađorđevića preusmjeravaju se desno u ulicu, Vuka Kardžića, Ranka Šipke i dalje postojećom trasom, autobusi javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika koji saobraćaju iz pravca Lauša, iz Karađorđeve ulice preusmjeravaju se na "Zapadni transit", Ulicom Ranka Šipke i dalje postojećom trasom, autobusi koji saobraćaju na liniji 13 B (Pobrđe-Lazarevo), iz smjera centra grada, iz Omladinske ulice preusmjeravaju se u Solunsku ulicu, Ulicu Kralja Petra I Karađorđevića i dalje postojećom trasom, autobusi koji saobraćaju na liniji 17 (Obilićevo – Nova bolnica), iz smjera Obilićeva, iz Bulevara cara Dušana preusmjeravaju se u ulice Kninsku, Vidovdansku, Ranka Šipke i dalje postojećom trasom.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske", kazali su iz Gradske uprave.

Donesena je i naredba o privremenoj zabrani rada ugostiteljskih objekata, te točenja alkoholnih pića u pojedinim ugostiteljskim objektima na području Banjaluke 7. maja 2024. godine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Policijske uprave Banjaluka, čiji je zadatak da obezbijedi nesmetano održavanje kulturno-vjerske manifestacije otvaranja džamije Arnaudija u Banjaluuci.

Ovom Naredbom, kako kažu iz Gradske uprave, 7. maja 2024. godine, od sedam do 17 časova, privremeno se zabranjuje rad u sljedećim ugostiteljskim objektima koji se nalaze na širem prostoru oko objekta "Arnaudija" u ulicama Braće Mažar i majke Marije, Meše Selimovića, Branka Majstorovića, Bulevar cara Dušana, Vojvode Momčila, Simeuna Đaka, Kralja Petra I Karađorđevića, i to: Restoran "Alas" u Ulici Braće Mažar i majke Marije broj 48, UO "Peckam pub" smješten u Ulici Braće Mažar i majke Marije broj 43, UO "Cafe coffe" smješten u Ulici Braće Mažar i majke Marije broj 37, UO "Dublin pub" smješten u Ulici Braće Mažar i majke Marije broj 54, UO "Therapy" smješten u Ulici Branka Majstorovića broj 9, UO "Verdi" smješten u Ulici Branka Majstorovića broj 21, UO "Aleksandrija" – Bulevar cara Dušana broj 13, UO "Mikonos" smješten u Ulici braće Mažar i majke Marije broj 96, UO "Boki lav" smješten u Ulici Braće Mažar i majke Marije broj 94, UO "Gavran" smješten u Ulici Braće Mažar i majke Marije broj 104.

"Na dan 7. maj 2024. godine od sedam do 17 časova, privremeno se zabranjuje točenje alkohola u sljedećim ugostiteljskim objektima, i to: UO "007" smješten u Ulici Simeuna Đaka broj 32, UO "Farsa" smješten u Ulici Simeuna Đaka broj 88, Restoran "Veranda" smješten u Ulici Braće Mažar i majke Marije broj 52, UO "Mariner" smješten u Ulici Braće Mažar i majke Marije broj 50, UO "Sangrija" smješten u Ulici Vojvode Momčila bb, UO "Caffe tipp" (Volcano) smješten u Ulici Meše Selimovića broj 11, UO "Stara Banjaluka" smješten u Ulici Meše Selimovića broj 5.

Kontrolu izvršenja zadataka iz ove Naredbe, vršiće Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Gradske uprave, uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijska uprava Banjaluka.

