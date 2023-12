Zbog proslave Nove godine izmjene u režimu odvijanja saobraćaja u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog proslave Međunarodne nove godine, doći će do obustave saobraćaja na području grada Banjaluka, u Ulici olimpijskih pobjednika, na dijelu od Bulevara srpske vojske do zgrade Radio-televizije Republike Srpske i u Gundulićevoj ulici, na dijelu od ulaza u naselje "Krajina" do Ulice olimpijskih pobjednika, i to:

od 18.00 časova 31. decembra 2023. godine do 2.00 časa 01. januara 2024. godine i

od 18.00 časova 01. januara 2024. godine do 2.00 časa 02. januara 2024. godine.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja – regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.